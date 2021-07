Dove sarà visibile DAZN su digitale terrestre? Ecco ciò che sappiamo

Mentre si parla del possibile arrivo di un decoder DAZN per il digitale terrestre, facciamo il punto su ciò che sappiamo sulla possibilità di vedere la piattaforma che ha acquisito i diritti tv delle prossime tre stagioni di Serie A su DTT.

Ciò che sappiamo fin ora è che da qualche settimana ha fatto la sua comparsa un misterioso canale test di DAZN su digitale terrestre che però non sembra accessibile. Tale canale è presente all'LCN 829, al posto di La7 On Demand. Secondo molti si tratterebbe della tanto chiacchierata opzione di backup che si attiverà in caso di problemi.

DAZN, attraverso varie dichiarazioni rilasciate dai dirigenti, ha però più volte spiegato che intende affidarsi al digitale terrestre per portare la Serie A ed in generale la propria offerta sportiva nelle zone che non sono provviste di connessione ad internet.

Evidentemente si dovrebbe trattare delle aree bianche del piano BUL (qui spieghiamo la differenza tra zone bianche, grigie e nere). Si tratta di zone a "fallimento di mercato" che non sono provviste di reti a banda ultralarga in quanto senza alcun interesse da parte degli operatori. Nella maggior parte dei casi sono in corso lavori con Open Fiber, ma non sempre sono ultimati. Per questo motivo DAZN potrebbe affidarsi al digitale terrestre.