Vision Pro, niente app di fitness? Apple potrebbe averle messe da parte (per ora)

Il buzz mediatico attorno a Apple Vision Pro è alle stelle ormai da qualche settimana: la presentazione del visore alla WWDC 2023 è stata una rivoluzione nel mondo dell'Hi-Tech. Tuttavia, ciò non significa che Vision Pro sarà un prodotto perfetto fin dal lancio: al contrario, un report svela quali specifiche Apple avrebbe "tagliato" dal visore.

Stando a quanto spiega il giornalista di The Information Wayne Ma, infatti, esisterebbe una serie piuttosto lunga di feature già sviluppate da Apple ma che "salteranno" Vision Pro, sul quale dunque non verranno implementate (o almeno non lo saranno al lancio). Accanto a queste ultime, poi, vi sarebbero altre funzioni ancora in via sviluppo e altre ancora che invece sarebbero state messe da parte una volta per tutte dal colosso di Cupertino.

Alcuni funzioni che non arriveranno su Vision Pro al lancio sono quelle dedicate alle app di fitness e wellness. A riguardo, infatti, Ma ha spiegato che "ad un certo punto, Apple ha pianificato un numero più elevato di applicativi fitness e wellness per Vision Pro rispetto a quelli mostrati alla WWDC. Alcuni impiegati hanno parlato di collaborazioni con Nike e con altri brand simili per esercizi e allenamenti con il visore, mentre altri hanno progettato delle maschere facciali adatte ad assorbire il sudore. Alcune proposte prevedevano di sviluppare app per l'uso di Apple AR sulla cyclette".

Non solo: anche il tracking "full body" di Apple sarebbe ancora in sviluppo, anche se la funzione avrebbe dovuto debuttare insieme a Vision Pro nei primi mesi del 2024. al riguardo, Wayne Ma ha spiegato che "Apple non ha ancora completato il tracking "full body" degli utenti, che però ha pianificato di implementare sul suo visore. La funzione è uno dei motivi per cui l'headset ha due fotocamere che puntano verso il basso, per vedere il corpo e le mani di chi lo indossa. I dirigenti di Apple hanno anticipato che la funzione potrebbe mancare il lancio di Apple AR il prossimo anno ed essere disponibile solo più avanti".

Infine, sembra che Apple porterà dei contenuti 3D per Vision Pro su Apple TV+. Si tratta di produzioni inedite e non annunciate alla WWDC (durante la quale sono però state mostrate alcune esperienze esclusive per Apple TV+ su Vision Pro), che dunque potrebbero arrivare sia al day one del visore che qualche tempo dopo. A tal riguardo, comunque, sappiamo già che il primo prodotto girato appositamente per Vision Pro sarà la Serie TV di Godzilla "Monarch: Legacy of Monsters", in arrivo nel corso del 2024.