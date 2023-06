Vision Pro, Apple sta già lavorando a un modello budget: quando verrà lanciato?

Quando Apple ha presentato Vision Pro, il suo innovativo visore per la Realtà Mista, il prezzo del dispositivo ha colpito tutti i fan dell'azienda. Con un pricetag di 3.499 Dollari, Vision Pro non è certamente un device per tutti: ciò, però, non significa che la casa di Cupertino non sia al lavoro su una versione a basso costo del suo ultimo prodotto.

Al contrario, già da mesi sappiamo che un Vision Pro low-budget è in lavorazione negli uffici della Mela Morsicata. Oggi, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che questo visore a basso costo arriverà nel 2025, probabilmente nel corso della stagione natalizia. Insomma, la tabella di marcia di Apple punterebbe ad un lancio di un Vision Pro low-cost tra novembre e dicembre 2025.

Ma come potrebbe fare Apple ad abbattere i costi di Vision Pro a tal punto da offrire un visore che non costi più di 1.500-2.000 Dollari? Dando un'occhiata all'elenco dei costi di produzione di Vision Pro, leakato poco prima della WWDC, scopriamo che le tre componenti più costose del visore sono il doppio chip Apple Silicon (una combinazione tra chip M2 e chip R1), il sistema a dodici fotocamere e sei sensori dell'headset e, soprattutto, il doppio schermo 4K microLED per la realtà virtuale.

Secondo Gurman, la prima cosa che Apple farà nei prossimi mesi sarà abbassare la qualità degli schermi di Vision Pro per ridurre i costi di produzione della versione budget-friendly del visore, anche a discapito della resa visiva e dell'immersività del mondo in realtà mista creato dall'headset. Inoltre, sembra che Cupertino potrebbe rivedere leggermente il design del suo visore, virando verso un'opzione con meno parti mobili e con una semplice fascia attorno alla testa dell'utente.

Infine, sempre Gurman riporta che la fotocamera 3D di Vision Pro verrà tagliata nel modello budget del visore, mentre un sistema di tracking dell'occhio meno preciso potrebbe ridurre i costi di produzione. Infine, il miglioramento dei processi produttivi e le economie di scala potrebbero abbattere di diverse centinaia di dollari il prezzo del dispositivo, impattando positivamente anche sul costo finale dell'headset per l'utenza.