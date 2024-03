Vision Pro, Apple risolve i due grandi problemi del suo visore con visionOS 1.1

Mentre lo sviluppo dell'Apple Vision Pro economico continua speditamente, anche il software del visore di Cupertino di attuale generazione viene aggiornato dalla Mela Morsicata. Con visionOS 1.1, rilasciato proprio nelle scorse ore in Release Candidate da Apple, sono stati apportati grandi miglioramenti alle feature Persona e EyeSight.

La funzione EyeSight di Apple Vision Pro è stata criticatissima fin dal lancio del visore: quest'ultima, che utilizza lo schermo esterno dell'headset MR di Apple, permette di mostrare gli occhi dell'utente che ha indosso Apple Vision Pro a che interagisce con lui o con lei dall'esterno, riducendo il senso di alienazione in chi utilizza il device e quello di straniamento nelle persone che gli stanno intorno.

Invece, le "Personas" sono gli avatar digitali dell'utente che utilizza Apple Vision Pro: questi ultimi mirano a ricreare in digitale una versione quanto più fedele possibile del corpo e del volto di chi indossa il visore, sostituendolo durante le videochiamate su FaceTime e su altri servizi di meeting video online. Addirittura, sembrava che la funzione Persona di Apple Vision Pro avrebbe saltato il lancio del visore per via del suo stato di sviluppo piuttosto arretrato.

Così non è stato, ma sia Persona che EyeSight sono state nel mirino degli scettici nei confronti del visore della Mela Morsicata, dal momento che gli avatar digitali della prima erano di bassa qualità, mentre anche la rappresentazione degli occhi dell'utente mediante lo schermo esterno di Vision Pro non è sembrata particolarmente realistica dopo le prime prove da parte della stampa.

Fortunatamente, però, visionOS 1.1 migliora gli avatar di Persona, rendendoli nettamente più realistici, agendo in particolare sulla rappresentazione del collo e della bocca, ma anche sulla gestione dei capelli e del makeup. Al momento, visionOS 1.1 è in Release Candidate, perciò la sua uscita non dovrebbe essere troppo lontana.

Per quanto riguarda EyeSight, infine, la rappresentazione degli occhi dell'utente è migliorata, e ora il volto proiettato sullo schermo esterno somiglia a quello reale molto più di quanto non facesse nella versione 1.0 della feature. Probabilmente, questo upgrade è dovuto proprio al miglioramento degli avatar Persona, dal momento che la visualizzazione dello schermo EyeSight è legata proprio a questi ultimi, e non alla registrazione degli occhi dell'utente mentre indossa il visore.