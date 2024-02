Vision Pro, Apple è soddisfatta: ci sono già 1.000 app native per il visore

Grandi colossi come YouTube, Netflix e Spotify non rilasceranno app per Apple Vision Pro, questo ormai lo sappiamo ormai da tempo. Ciononostante, il visore in Realtà Mista della Mela Morsicata sta raccogliendo rapidamente il consenso degli sviluppatori: al momento, infatti, ci sono già 1.000 app ottimizzate per Apple Vision Pro!

A confermarlo è il Senior Vice President di Apple per il marketing Greg Joswiak, che con un post su X ha voluto ringraziare gli sviluppatori al lavoro su Vision Pro per aver portato le proprie app sul visore. "Un grande ringraziamento ai nostri sviluppatori! il loro duro lavoro si è già concretizzato in più di 1.000 app spaziali pensate appositamente per Vision Pro, insieme a 1,5 milioni di app compatibili. Siamo emozionati all'idea di vedere come gli sviluppatori continueranno ad andare oltre i limiti di ciò che crediamo sia possibile".

Con le sue parole, Joswiak ha ricordato che Apple Vision Pro è compatibile con tutte le app per iPad, il che spiega il riferimento a un milione e mezzo di app supportate dal visore. La vera novità, però, sono le mille app sviluppate in esclusiva per Vision Pro dagli sviluppatori. In particolare, sembra che il loro numero sia nettamente aumentato nel tempo: al lancio, infatti, Apple aveva annunciato che nello store dell'headset vi erano in totale 600 app dedicate disponibili per l'acquisto. Tale numero, dunque, è quasi raddoppiato in una decina di giorni dal lancio del device, confermando che Apple Vision Pro sta andando a ruba negli Stati Uniti.

Le app disponibili vi permettono di interagire con ambienti e modelli 3D, di usare il visore in strada mentre passeggiate, in auto e persino in cucina, aiutandovi con ricette e preparazioni. Non mancano poi le opzioni per lo streaming musicale e di prodotti di intrattenimento, nonché le esperienze videoludiche. Purtroppo, però, pare che la metà delle app native per Vision Pro sia a pagamento: le esperienze disponibili sono tante, ma dovrete prepararvi a spendere se volete testarle tutte quante.