Vision Pro: Apple ha 'tagliato' una funzione a ridosso del lancio

Dopo aver capito come funzioneranno le demo di Apple Vision Pro, continuano ad arrivare informazioni sulla scheda tecnica del futuristico computer spaziale di Apple in arrivo nei negozi americani a Febbraio 2024.

Come notato da alcuni utenti su X, l’azienda avrebbe “tagliato” una funzione da visionOS 1.0 in vista del lancio del visore ed avrebbe aggiornato anche il video di presentazione del prodotto sul suo sito ufficiale. In particolare, nella nuova versione del filmato non è presente una funzione che Apple aveva mostrato al momento della presentazione di Vision Pro alla WWDC.

Nello specifico, nella clip non compare la funzionalità Open Sky Environment che dovrebbe consentire agli utenti di sostituire il soffitto con un cielo virtuale. Apple aveva mostrato questo sistema in sede di presentazione e nel filmato si vedeva un utente con Vision Pro indossato sul letto che guardava il soffitto per vedere il cielo. Ora questa porzione del video non è più presente, un chiaro sintomo di come Apple potrebbe averla rimossa da Vision Pro almeno in vista del lancio.

Il motivo non è chiaro, ma è probabile che gli sviluppatori non abbiano fatto in tempo a finalizzarne lo sviluppo in vista del lancio. Non è da escludere la pista che porta a possibili malfunzionamenti.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è arrivata la conferma che Apple Vision Pro avrà il chip M2.