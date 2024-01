Vision Pro, cosa c'è nella confezione? Apple svela il bundle di lancio

Lo sapevate che per preordinare Apple Vision Pro dovrete scansionare il vostro volto? Se la richiesta di Apple non vi sembra un problema (e se vivete negli Stati Uniti, visto che in Europa il visore non ha ancora una data d'uscita), finalmente il colosso di Cupertino ha svelato cosa troverete nella scatola di Apple Vision Pro.

Prima di continuare a leggere, vi ricordiamo che Apple Vision Pro costerà 3.499 Dollari e sarà venduto a partire dal 2 febbraio negli Stati Uniti. I preordini inizieranno già il 19 gennaio: considerato che Apple avrebbe predisposto poche unità del visore e si aspetta che tutte vadano sold-out nei primi giorni dal lancio, il consiglio è quello di sbrigarvi ad avanzare il vostro ordine, se davvero l'headset vi interessa.

In ogni caso, nella confezione ci sarà ovviamente Vision Pro, ovvero il "corpo" del visore: Apple ha confermato che quest'ultimo è "il componente primario del sistema Vision Pro, con delle funzioni di tracking dell'occhio e della mano avanzate, dei display a risoluzione ultra-elevata per ogni occhio e degli speaker su entrambi i lati, insieme ad uno schermo EyeSight che guarda verso l'esterno". Negli scorsi giorni, il colosso di Cupertino ha anche svelato quali saranno i tagli di RAM e storage di Apple Vision Pro.

Nella confezione ci saranno anche la Solo Knit Band e la Dual Loop Band, due fasce per la testa disegnate "per la personalizzazione e il confort dell'utente. La Solo Knit Band è una fascia che si lega sul retro della testa, mentre la Dual Loop Band ha un paio di strappi superiori e inferiori aggiustabili per calzare a pennello a chiunque". A questi ultimi si accompagna il Light Seal di Apple, ovvero il "cuscino" che collega il visore al volto dell'utente. "Il Light Seal è fatto di materiale tessile sottile e comprende diverse forme e dimensioni, in modo da conformarsi al volto dell'utente". Proprio per scegliere la misura adatta a voi, potrete acquistare Apple Vision Pro solo in un Apple Store, dove verrà eseguita la configurazione del pacchetto più adatto alle vostre esigenze.

Inoltre, sempre nella confezione ci saranno due "cuscini" per il Light Seal, che dovrebbero prevenire la fuga di raggi di luce dal display interno del visore, e una cover per lo schermo esterno, che dovrebbe rendere Vision Pro meno fragile in portabilità. All'interno del box ci sarà anche un panno per la pulizia delle lenti interne e dello schermo EyeSight, pensato per non rovinare i display di Vision Pro. Inoltre, nella confezione trovere anche un Battery Pack aggiuntivo per l'headset: una vera e propria manna dal cielo, considerato che la batteria di Apple Vision Pro durerà pochissimo, due ore e mezza al massimo.

Infine, il box conterrà un cavo di caricamento USB-C e un adattatore USB-C, che potrà essere utilizzato sia per la ricarica del visore (che dovrebbe essere tranquillamente funzionante anche una volta che verrà messo in carica), sia per la ricarica del Battery Pack.