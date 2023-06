Vision Pro, migliaia di ingegneri Apple al lavoro sul visore: lo sviluppo non è completo?

Dopo aver visto il sistema operativo di Apple Vision Pro, visionOS, in azione, è ora una fonte affidabile a spiegarci quali sono i piani per le tecnologie MR di Apple per i prossimi mesi: mentre il colosso di Cupertino finisce i lavori sul suo primo visore, infatti, alcuni ingegneri starebbero già sviluppando un nuovo device.

La notizia arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che nell'ultima edizione della sua newsletter Power On ci svela una serie di interessanti novità sullo stato di sviluppo di Vision Pro. Gurman spiega che Apple ha mostrato una demo di 30 minuti di Vision Pro alla stampa, agli influencer e, ora, ad alcuni consulenti finanziari e partner dell'azienda: quest'ultima, però, mostra solo le parti a sviluppo più avanzato di visionOS.

Al contrario, diverse parti dell'interfaccia del sistema operativo non sarebbero ancora pronte: in particolare, la possibilità di digitare senza l'utilizzo della tastiera è ancora preclusa da visionOS, e necessità di altre settimane di lavoro. Al contempo, anche l'implementazione sulle app terze parti delle feature principali, come la riproduzione video 3D e la feature EyeSight di Apple Vision Pro, sarebbe ancora in alto mare. Infine, sembra che la Mela Morsicata stia ancora lavorando alla compatibilità di Vision Pro con le lenti personalizzate per persone con problemi di vista e al comfort generale del visore.

Tuttavia, ora che il visore è stato svelato al pubblico e che non ci sono più delle stringenti necessità di segretezza, Apple ha messo al lavoro migliaia di impiegati aggiuntivi, oltre a quelli che già si sono occupati del visore in passato, sul suo software. Per questo, le nuove beta di visionOS in arrivo nei prossimi mesi saranno dotate di molte più app preinstallate, come Calendario, Mappe, Libri e Mail, che al momento non sono ancora terminate.

Altro problema è quello delle vendite: per il marketing di Vision Pro, Apple rivoluzionerà i suoi store, con un'area appositamente dedicata al visore e alle dimostrazioni ad esso dedicate. Agli impiegati verrà anche fornita un'app per iPhone che dovrà effettuare una scansione del volto di ogni cliente e determinare quanto andranno strette o allentate le cinghie del visore per renderlo il più confortevole possibile.

Infine, pare che alcuni ingegneri che si sono occupati dell'hardware di Vision Pro siano già al lavoro su due nuovi visori. Il primo sarà il tanto rumoreggiato headset Apple a basso costo, che potrebbe essere lanciato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Il secondo, invece, sarà un successore diretto di Vision Pro (che ipoteticamente potrebbe chiamarsi Vision Pro 2).



Quest'ultimo arriverà nel 2025 con un chip M3 e una serie di funzioni esclusive, tra cui la possibilità di collegare più visori nella stessa chiamata FaceTime, la possibilità di visualizzare le scrivanie di più Mac e Macbook connessi allo stesso account Apple e, infine, delle feature fitness aggiuntive (che infatti potrebbero non essere rilasciate su Vision Pro il prossimo anno).