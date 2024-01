Vision Pro, modello budget in arrivo? Apple potrebbe averlo anticipato per errore

Le specifiche tecniche di Apple Vision Pro sono da paura, specie per quanto riguarda RAM e storage. Tuttavia, un modello a basso prezzo del visore di Cupertino potrebbe essere più vicino del previsto. Questa volta, a confermarlo (ovviamente in modo involontario) sembra essere stata la stessa Apple.

Come ci spiegano i colleghi di WCCFTech e 9to5Mac, infatti, Apple ha rimosso la parola "Pro" dal nome del visore nelle ultime versioni beta di iOS 17.3. Nelle scorse ore, la terza beta per sviluppatori di iOS 17.3 è stata ufficialmente rilasciata dal colosso di Cupertino e, al suo interno, gli sviluppatori hanno scoperto che "le stringhe che prima facevano riferimento alle 'app per Mac, iPad e Apple Vision Pro' ora parlano di 'app per Mac, iPad e Apple Vision'".

Questo cambiamento - che per il momento non ha alcuna ripercussione pratica sul sistema operativo di iPhone - sembra essere un riferimento all'intenzione di ampliare la linea Apple Vision con altri dispositivi. D'altro canto, un modello budget di Apple Vision Pro (che dunque potrebbe perdere la particella "Pro" dal nome) potrebbe essere in arrivo già tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ed Apple si starebbe già portando avanti per implementare alcuni riferimenti a quest'ultimo nel codice sorgente dei suoi altri dispositivi.

Dalla parte opposta, però, è anche possibile che quello della Mela Morsicata sia solo un cambiamento legato a questioni di branding e di marketing: con il lancio di Apple Vision Pro alle porte, infatti, l'azienda potrebbe sentire la necessità di ribadire ai suoi utenti che la linea di device di cui il visore fa parte è chiamata semplicemente "Apple Vision", mentre l'identificativo "Pro" è legato al singolo modello, un po' come avviene già su iPad, Mac e iPhone. Ciò, però, potrebbe non significare che un Apple Vision "non-Pro" sia in arrivo, o quantomeno non sarebbe un indizio sufficiente a suggerirne un lancio nel prossimo futuro.