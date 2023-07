Vision Pro, qualcosa si muove: Apple sta per inviare i dev kit agli sviluppatori

Mentre i fan restano in attesa di una conferma ufficiale del lancio di Apple Vision Pro in Europa, pare che la casa di Cupertino stia preparando la release del suo primo visore MR per gli sviluppatori. Sembra infatti che i kit per sviluppatori di Vision Pro siano pronti e che verranno inviati ai partner di Apple nei prossimi giorni.

La notizia arriva da Macrumors, che spiega che i dev kit saranno necessari per sviluppare app e giochi per Vision Pro, in modo da garantire al visore un app store il più completo possibile fin dal lancio. Le spedizioni del visore potrebbero iniziare a breve, dal momento che la Mela Morsicata ha dato il via al rollout di alcuni asset backend destinati proprio agli sviluppatori.

Dal codice, poi, emerge che Apple avrebbe modificato le batterie esterne di Vision Pro, includendo un battery pack di nuova generazione. Inoltre, sarebbero stati implementati anche dei piccoli aggiornamenti a visionOS, il sistema operativo del visore: si tratta di informazioni che non stupiscono, specie se consideriamo che, stando ai leak, Apple sarebbe al lavoro su Vision Pro per ridurne il peso e ottimizzarne il software in vista del lancio.

Gli asset diffusi da Apple agli sviluppatori sembrano poi confermare l'esistenza di tre modelli di Vision Pro, rispettivamente con codename A2781, A2988 e A2697. Non si tratterà di varianti con SoC, RAM e storage diverso l'una dall'altra, però: a cambiare, invece, dovrebbero essere solo le dimensioni del battery pack collegato al device. Non è detto, dunque, che tutte e tre queste versioni arriveranno sul mercato: durante la presentazione di Vision Pro alla WWDC, infatti, Apple ha già spiegato che ogni batteria esterna di Vision Pro durerà due ore, ma non è improbabile che l'azienda possa rilasciarne anche di più capienti, magari acquistabili separatamente rispetto all'headset.

Le indiscrezioni sono in linea con quanto riportato dalla stessa Apple agli sviluppatori durante la WWDC e sui suoi portali developer: già in passato, infatti, la Mela Morsicata ha confermato che dei dev kit di Vision Pro sarebbero arrivati a luglio. L'ultima volta che il colosso di Cupertino ha rilasciato un dev kit per un suo dispositivo è stata nel lontano 2020, quando l'azienda ha fornito agli sviluppatori un Mac Mini dotato di un chip Apple Silicon, poco prima del lancio dei Macbook M1.