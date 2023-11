Vision Pro sarà la 'Next Big Thing' di Apple? Tim Cook ci crede davvero!

L'ultima trimestrale di Apple non è stata delle migliori: il colosso di Cupertino, infatti, ha registrato un incremento delle vendite degli iPhone, che però è andato di pari passo con il tracollo del settore Mac. Sembra però che Apple voglia puntare molto su Vision Pro come catalizzatore di crescita economica: una scelta avventata?

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, le vendite natalizie di iPhone, Mac e iPad non saranno migliori di quelle del 2022, che già di per sé non hanno entusiasmato gli investitori della Mela Morsicata. In altre parole, sia per il trimestre appena trascorso che per quello in arrivo Apple si aspetta un incremento ridotto all'osso dei suoi guadagni.

Finora, Apple ha incolpato la contingenza economica globale della sua stagnazione, ma i dati sembrano puntare (anche) in un'altra direzione: iPhone 15 non ha convinto tutti, mentre i Macbook M2 hanno diviso l'utenza. Per di più, Apple non ha lanciato alcun iPad nel corso del 2023, riducendo all'osso i guadagni del settore tablet. Insomma, Apple ha bisogno di un nuovo cavallo di battaglia, e secondo Cupertino quest'ultimo potrebbe essere proprio Vision Pro.

Addirittura, Vision Pro sarebbe la "Next Big Thing" di Apple: a dirlo è stato il CEO dell'azienda Tim Cook, che durante la consueta call trimestrale con gli investitori ha spiegato che "non c'è mai stato alcun prodotto come Vision Pro. Per questo lo porteremo solo negli Apple Store, così da riporre grande attenzione negli ultimi passi della catena che ci collega ai consumatori". Sempre nel corso della conferenza, il numero uno di Apple ha aggiunto che "prepareremo delle demo negli Apple Store: la vendita di Vision Pro sarà un processo diversissimo da quello tradizionale, che è più prendi-e-vai".

Anche se le modalità di vendita di Vision Pro potrebbero verificarsi un successo, è indubbio che, se il visore vuole davvero essere la "Next Big Thing" della Mela Morsicata, esso dovrà anche raggiungere velocemente un pubblico di massa: per il momento, però, né Tim Cook né gli altri executive di Cupertino si sono sbilanciati sulle proprie aspettative di adozione del device presso il pubblico. E l'elevatissimo prezzo di Apple Vision Pro, pari a 3.500 Dollari, non fa certo ben sperare.