Vision Pro non interessa agli sviluppatori? L'indiscrezione che preoccupa Apple

Apple sta facendo il possibile per "spingere" Vision Pro: nelle scorse ore, per esempio, l'azienda ha siglato una partnership con NVIDIA e Pixar per la realizzazione di uno standard per i contenuti 3D in modo da semplificare il lavoro degli sviluppatori. Tuttavia, pare che tra questi ultimi aleggi un certo disinteresse nei confronti di Vision Pro.

A fine luglio, Apple ha fornito i dev kit di Vision Pro a moltissimi sviluppatori in tutto il mondo: l'obiettivo dell'azienda, neanche troppo velato, è quello di arrivare al lancio del visore, previsto per i primi mesi del 2024, con un App Store quanto più ampio possibile, fornendo così un ventaglio enorme di app, videogiochi ed esperienze virtuali per tutti gli utenti che pagheranno la bellezza di 3.500 Dollari per il visore.

Per raggiungere il suo obiettivo, il colosso di Cupertino ha addirittura creato dei "laboratori" di sviluppo per Vision Pro nelle principali città del mondo: questi edifici si trovano a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo. All'interno dei lab di Apple vi sarebbero degli ingegneri della Mela Morsicata pronti ad aiutare gli sviluppatori con qualsiasi loro richiesta e a mostrare loro come sviluppare o convertire le proprie app per Vision Pro in modo gratuito.

Secondo Mark Gurman, noto insider del mondo Apple e giornalista di Bloomberg, però, questi laboratori sarebbero stati "riempiti al di sotto delle aspettative di Apple, ospitando un numero ridotto di sviluppatori". L'indiscrezione sembrerebbe puntare verso un disinteresse generale nei confronti del visore MR di Cupertino, anche se lo stesso Gurman sembra fornire una visione leggermente diversa della questione.

Il giornalista, infatti, spiega che il grosso del problema starebbe nel fatto che "la compagnia non offre alcuna sessione e alcun laboratorio nella Costa Est degli Stati Uniti, lasciando Cupertino come unica opzione in tutto il Paese". In effetti, la mancanza di un laboratorio Apple a New York o in una città vicina come Boston, Washington o persino Miami si starebbe rivelando un grande problema per molti sviluppatori, come ha spiegato Michael Love di Plecosoft rispondendo al giornalista: "chiedere a noi sviluppatori di prendere un volo da una parte all'altra del Paese nel pieno della stagione dei viaggi estivi, per giunta con il settore dei controlli aerei ridotto a un incubo a causa della carenza di personale, solo per un paio d'ore di sviluppo insieme a un ingegnere su un prodotto che non arriverà fino al 2024 è un richiesta davvero grossa".