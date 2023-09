Vision Pro non piace agli sviluppatori? Niente di più sbagliato, parola di Apple

Apple vuole convincerci che Vision Pro sia un successo tra gli sviluppatori. Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Cupertino ha svelato che i download del Software Development Kit (SDK) di visionOS sono ben al di sopra delle aspettative: un dato in netta controtendenza rispetto ai report delle ultime settimane.

La notizia, rivelata dalla Vice Presidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori Susan Prescott durante un'intervista a Digital Trends, vuole infatti sfatare il (falso?) mito secondo cui Apple Vision Pro sarebbe ampiamente impopolare tra gli sviluppatori finora specializzati nella realizzazione di software per iOS, iPadOS e macOS.

Tra luglio e agosto, diversi insider molto affidabili, come il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, hanno riportato che Vision Pro non interesserebbe agli sviluppatori, i quali avrebbero essenzialmente disertato gli incontri dei Vision Labs di Apple. I Vision Labs altro non sarebbero che delle strutture create ad hoc dal colosso di Cupertino per i suoi sviluppatori, in cui questi ultimi possono sperimentare con il visore MR della Mela Morsicata. Secondo i report, dunque, questi laboratori sarebbero stati un clamoroso buco nell'acqua.

Apple, però, non ci sta: dopo averci spiegato che gli sviluppatori sono entusiasti di Vision Pro, l'azienda ha infatti spiegato che tantissimi sono al lavoro sul suo visore MR, che al lancio dovrebbe essere dotati di un gran numero di app disponibili attraverso il suo marketplace digitale. I dati relativi al numero di download del SDK di visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, confermerebbero le posizioni del colosso di Cupertino.

Insomma, secondo Apple Vision Pro sarebbe estremamente popolare tra gli sviluppatori, il che significa che le dichiarazioni degli insider sarebbero sbagliate. Al momento, sfortunatamente, è impossibile sapere con certezza quale delle due fonti abbia ragione: certamente, però, lo scopriremo quando Apple Vision Pro verrà lanciato sul mercato americano, a inizio 2024.