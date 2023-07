Vision Pro non è stato sviluppato seguendo l''approccio' di Steve Jobs: gli ultimi rumor

Sembra che Apple Vision Pro arriverà in Europa tra il 2024 e il 2025. Archiviata la questione del lancio del visore nel Vecchio Mondo, restano diverse perplessità sul reale livello di sviluppo di Vision Pro, che potrebbe essere molto più arretrato del previsto. Oggi, infatti, arrivano nuovi retroscena sulla produzione del visore di Cupertino.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, Mark Gurman, noto insider del mondo Apple e giornalista di Bloomberg, ha spiegato che le modalità di sviluppo di Apple AR sono molto diverse da quelle utilizzate da Apple per tutti i suoi altri prodotti e "codificate" da Steve Jobs a fine anni Novanta.

Come i fan più accaniti della Mela Morsicata sapranno, Apple non ha una divisione "iPhone" o una divisione "iPad", ma ha dei dipartimenti funzionali, che si occupano dell'ingegneria del software per tutti i dispositivi, dell'hardware di tutti i prodotti e di settori come il design, i servizi e il machine learning. Nel tempo, questa struttura, tipica quasi esclusivamente di Apple, ha permesso all'azienda di creare un ecosistema incredibilmente coeso tra un device e l'altro.

Al contrario, forse per esigenze di segretezza, Vision Pro ha avuto un team dedicato per il suo sviluppato: l'unità è guidata da Mike Rockwell ed è chiamata TDG, o "Technology Development Group". Dopo la presentazione di Vision Pro, il numero di sviluppatori di Apple al lavoro sul visore è aumentato verticalmente, e il TDG è stato rinominato VPG, o "Vision Products Group", a testimonianza del fatto che questo gruppo si occuperà di tutti i visori di Cupertino.

La fondazione del VPG, spiega Gurman, rappresenta una rivoluzione per le prassi interne di Apple: il team non adotta un approccio funzionale, ma legato al prodotto; esso, poi, non dipende dai dipartimenti di design, hardware e software di Apple, ma contiene al suo interno tutte le componenti della produzione dei propri device.

Certo, il VPG sta collaborando con altre parti di Apple, come quella di ingegneria hardware, che ha fornito i chip M2 per Vision Pro, ma di fatto opera come una startup a sé stante dentro l'organico dell'azienda. Oltre alle necessità di segretezza, è possibile che a Cupertino si sia ideata questa struttura per permettere uno sviluppo più dinamico del device, oppure per evitare che quest'ultimo rimanga eccessivamente legato agli altri prodotti di Apple, come i Mac e gli iPhone.

Il problema, però, è che questa bipartizione funzionale tra il team di Vision Pro e il resto del colosso di Cupertino non potrà durare a lungo: resta dunque da capire se, quando il business degli headset si sarà consolidato, quest'ultimo non verrà "normalizzato" nel resto della struttura produttiva dell'azienda o se sarà l'intero sistema di sviluppo di Apple a cambiare, portando al tramonto della visionaria divisione ideata da Steve Jobs.