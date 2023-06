Vision Pro fa schizzare il titolo Apple in borsa, ma cala dopo l'annuncio del prezzo

L’annuncio di Vision Pro di Apple è destinato ad entrare nella storia del colosso di Cupertino, dal momento che rappresenta il primo reveal di una nuova categoria di prodotti dai tempi di Apple Watch. Anche la reazione della borsa dimostra e conferma l'importanza.

Come rilevato da Forbes, nella giornata di ieri 5 Giugno 2023 in vista del lancio del nuovo visore il titolo di Apple ha raggiunto il valore più alto della storia, salvo poi crollare nel momento in cui Tim Cook e soci hanno annunciato il prezzo che è a dispetto dei rumor è molto più alto del previsto.

Nella fattispecie, dall’inizio delle contrattazioni alle prime ore del pomeriggio il titolo ha registrato un +2,2% arrivando a toccare un valore di 184,95 Dollari, il massimo storico che ha superato anche il precedente record di 182,94 Dollari lo scorso anno.

Nel momento in cui il CEO ha confermato che il prezzo sarà di 3499 Dollari, però, le azioni hanno perso il 3% e sono scivolate sotto i 180 Dollari. Complessivamente, da inizio giornata il bilancio è stato di -0,8%.

Il prezzo elevato del visore è stato al centro anche del dibattito sul web: nella giornata di ieri poco prima della WWDC alcuni avevano ipotizzato un costo ben inferiore a quello preventivato, ma alla fine tutti i rumor sono stati smentiti ed Apple ha piazzato il proprio headset a 3499 Dollari, quasi il 20% in più rispetto ai 3000 Dollari trapelati in precedenza.