Visione Notturna: nuovo metodo la rende accessibile a tutti, ecco come

Lo sviluppo di questa pellicola ultracompatta, unica nel suo genere, un giorno potrebbe consentire la sua applicazione su qualsiasi tipo di occhiale standard. I ricercatori, nello studio pubblicato su Advanced Photonics, affermano che questa nuova tecnologia, basata su cristalli di scala nanometrica, potrebbe avere molti campi di utilizzo.

Il lavoro delle forze dell'ordine o delle guardie di sicurezza, che utilizzano regolarmente la visione notturna con attrezzatura tradizionale, sarà più semplice e sicuro, riducendo le lesioni croniche al collo dovute ai dispositivi di visione notturna attualmente in uso, che sono pesanti ed ingombranti.

La nuova tecnologia è in grado di trasformare la luce ad infrarossi, normalmente invisibile all'occhio umano, commutandola in immagini che le persone possono vedere chiaramente, anche a molta distanza.

Attraverso una pellicola molto sottile, costituita da cristalli centinaia di volte più sottili di un capello umano, ed applicata direttamente agli occhiali fungendo da filtro, sarà possibile vedere anche in piena oscurità.

La tecnologia è estremamente leggera, economica e facile da produrre in serie, rendendola accessibile anche agli utenti di tutti i giorni. Le attuali attrezzature di imaging ad infrarossi di fascia alta sono infatti costose da produrre, poiché richiedono il raffreddamento criogenico per funzionare al meglio, cosa che invece non necessita il nuovo prototipo dell'ANU funzionando a temperatura ambiente.

Dragomir Neshev, direttore dell'ARC Center for Excellence, ha affermato che la nuova tecnologia ha utilizzato meta-superfici per manipolare la luce in modi totalmente innovativi. "Questa è la prima volta al mondo che la luce ad infrarossi è stata trasformata con successo on immagini visibili su uno schermo ultrasottile. Uno sviluppo davvero innovativo che sappiamo cambierà per sempre il panorama della visione notturna".