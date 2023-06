visionOS, dalla beta nuove indicazioni su Vision Pro: stupisce la ricerca visiva

Nella serata di ieri Apple ha lanciato non solo lanciato iOS 16.5.1 per iPhone, ma anche la beta Xcode di visionOS, il sistema operativo su cui si baserà il prossimo Vision Pro presentato qualche settimana fa alla WWDC.

Proprio da tale beta, è emersa la funzione “Ricerca Visiva” che pur sembrando simile alla controparte per iPhone ed iPad, include delle opzioni aggiuntive.

Secondo quanto emerso, con Visual Search gli utenti avranno la possibilità di utilizzare il visore per ottenere informazioni su un oggetto, ma anche rilevare ed interagire con il testo nel mondo che li circonda, copiare ed incollare righe di testo stampate dal mondo reale alle app ed effettuare traduzioni in 17 lingue diverse.

MacRumors riferisce che il testo del mondo reale che include informazioni di contatto, pagine web e conversioni di unità può essere utilizzato in visionOS. Ciò vuol dire che se un volantino stampato contiene un collegamento ad un sito web, sarà possibile effettuare la scansione per aprirlo in Safari e visualizzare la pagina.

In un altro esempio si cita una ricetta in cui le quantità sono indicate in grammi: se si desidera effettuare la conversione in un’altra unità di misura basta chiederlo al visore ed il gioco è fatto.

Molto interessante anche la possibilità di tradurre il testo in real time: Vision Pro è in grado di rilevare automaticamente il testo ed i documenti in modo simile a quanto avviene con l’iPhone.