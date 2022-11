Per visitare questo luogo le autorità consigliano di 'fare il testamento'

Sulla Terra esistono molti luoghi pericolosi, che nessuno vorrebbe mai visitare. Uno di questi è Mogadiscio, la capitale della Somalia, che già dalle foto che potrete trovare su internet mostra la sua duplice anima: un luogo con spiagge cristalline e uno splendido paesaggio costiero, ma puntellato di distruzione, con edifici e macchine distrutte.

La Somalia è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, in cui si sta svolgendo una guerra fra i jihadisti di al Shabaab e lo stato centrale guidato dal presidente Hassan Sheikh Mohamud. La situazione è così pericolosa che nessuno avrebbe in mente l'idea di andare in "vacanza" in questo luogo, anche se il TIME riporta un caso risalente al 2010.

“Ha detto che era un turista, non potevamo credergli. Ma abbiamo scoperto che era serio. Questo lo rende la prima persona a venire a Mogadiscio solo per turismo", ha dichiarato scioccato un funzionario di Mogadiscio, stupito dall'idea del turista canadese di visitare la capitale della Somalia in un periodo alquanto particolare.

Il sito web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti avvisa tutti i cittadini che decidono di loro spontanea volontà di andare qui di "fare il testamento" e scegliere i loro cari che si dovranno prendere cura dei loro bambini, animali domestici, proprietà, effetti personali e persino organizzare i loro "desideri funebri" prima di recarsi a Mogadiscio.

A tutti i curiosi che vogliono andare in Somalia, inoltre, si consiglia anche di autorizzare un membro della famiglia a parlare con dei possibili "sequestratori" e di escogitare una domanda di sicurezza da porre ai criminali. Questi "consiglia" sono stati ripresi anche dal governo del Canada e del Regno Unito.