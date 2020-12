Dei visoni infetti scappati potrebbero diffondere il coronavirus agli animali selvatici

Ha fatto molto scalpore la notizia della Danimarca che ha deciso di uccidere milioni di visoni, che si trovavano negli allevamenti, a causa di un ceppo mutato del virus Sars-Cov-2. Nel marasma del massacro, però, più di 100 visoni infetti potrebbero essere fuggiti dagli allevamenti, lasciando le creature libere di vagare nella natura selvaggia.

Purtroppo, questa non è una buona notizia per gli animali selvatici, che potrebbero essere infettati dal virus. In generale, i visoni sono "creature molto solitarie", quindi il rischio che diffondano il virus ad altri animali può essere basso, osserva l'esperto Sten Mortensen, responsabile della ricerca veterinaria presso la Danish Veterinary and Food Administration.

Animali come i gatti randagi e i membri della famiglia delle donnole, avrebbero maggiori probabilità di contrarre il virus mangiando visoni infetti o entrando in contatto con le loro feci. A rischio ci sono anche le popolazioni selvatiche di puzzola europea (Mustela putorius), un parente stretto di furetti e visoni, che possono essere trovati in Danimarca.

Se al virus dovesse essere permesso di diffondersi senza controllo negli animali selvatici, potrebbe rappresentare un grandissimo problema anche per noi, poiché continuerebbe a essere una "minaccia pandemica permanente per gli esseri umani e gli animali". Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Stati Uniti hanno tutti segnalato infezioni da SARS-CoV-2 tra i visoni d'allevamento e, di conseguenza, hanno abbattuto migliaia di animali.

Alcuni vaccini per i visoni sono attualmente in fase di sviluppo negli Stati Uniti, nel tentativo di proteggere gli animali e l'industria dell'allevamento. C'è da considerare, inoltre, secondo quanto riferisce l'Associated Press, che i governi - in particolare quelli dell'Unione Europea - non possono ordinare agli allevatori di abbattere gli animali sani.