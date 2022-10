Il visore AR di Apple potrebbe usare la scansione dell'iride per i pagamenti

Un prodotto tech su cui i rumor si soffermano ormai da lungo tempo è il presunto visore AR/VR di Apple. Per ora chiaramente si fa riferimento solamente a indiscrezioni, anche se l'hype degli appassionati è ovviamente elevato. A tal proposito, un recente rumor potrebbe incrementarlo ancora di più: si fa infatti riferimento alla scansione dell'iride.

Ebbene, secondo quanto riportato da Engadget e PhoneArena (la fonte originale è The Information), questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per effettuare pagamenti ed eseguire login. In parole povere, si farebbe riferimento a feature per certi versi simili a quelle legate al Face ID, ma in questo caso gli occhi diventerebbero il proprio "lasciapassare" direttamente tramite il visore.

Per il resto, sembra che Apple possa avere dalla sua degli "assi nella manica" rispetto, ad esempio, al recentemente annunciato Meta Quest Pro. A quanto pare, infatti, 2 delle 14 fotocamere potrebbero servire per tracciare le gambe, garantendo dunque un vantaggio da questo punto di vista alla soluzione di Apple rispetto a quella di Meta (che ha 10 fotocamere). Si vocifera inoltre in merito al fatto che il visore della società di Cupertino sia più leggero.

Bisognerà però attendere maggiori informazioni, in quanto per ora non c'è nulla di ufficiale. Per intenderci, le indiscrezioni fanno riferimento a un possibile lancio nel 2023 e per ora non è nemmeno del tutto chiaro quale sarebbe il target del prodotto, che potrebbe strizzare l'occhio ai professionisti. Staremo a vedere.