Ecco il nuovo visore di HTC: Vive Flow trapela online prima dell'annuncio

Dopo aver annunciato i visori Vive Pro 2 e Vive Focus 3 lo scorso maggio, HTC potrebbe tornare nel mondo della realtà aumentata con l'headset Vive Flow. Il dispositivo non è ancora stato presentato ufficialmente dall'azienda, ma delle fonti affidabili hanno fatto trapelare online diverse informazioni tecniche e persino i primi render del device.

HTC Vive Flow sarà un headset standalone, dunque senza bisogno di collegamento a un computer o a uno smartphone, ed è pensato la visione di film, serie TV e altri prodotti di intrattenimento: il gaming sarà invece solo marginale, tanto che i rumor parlano di un accesso limitato ad "alcuni giochi casual".

Il leaker Evan Bass ha poi condiviso diverse immagini del dispositivo, che potete vedere nel tweet in calce: le immagini sembrano veritiere, specie perché aderiscono piuttosto bene a quanto già detto da altri esperti del settore riguardo al dispositivo, dunque pare improbabile che si tratti di falsi. Un render, in particolare, mostra che HTC Vive Flow sarà collegato ad un device cilindrico, che probabilmente conterrà parte delle componenti hardware dell'headset.

Non è tuttavia chiara la funzione di questo secondo device, perché Bass ha anche stabilito che l'headset avrà un chipset interno con tanto di ventola di raffreddamento, mentre altre immagini lasciano pensare che il cilindro sia solo la custodia dell'headset, e in alcuni render HTC Vive Flow è collegato ad uno smartphone.

Per saperne di più sul dispositivo non resta che attendere la sua presentazione, che si terrà nel corso dell'evento "Go with the Flow" del 14 ottobre. Intanto, tra i leak è emerso il prezzo del device, che si attesterà intorno ai 500 Dollari sul mercato americano. Se siete interessati agli headset HTC, in attesa dell'annuncio di Vive Flow potete dare un'occhiata al device per gli amanti del fitness Vive Air.