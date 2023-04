Il visore per la realtà aumentata di Apple è pronto: presentazione alla WWDC

Dopo mesi di indiscrezioni, ed anni di attesa, Apple è finalmente pronta a presentare il suo visore per la realtà aumentata e virtuale. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’Economic Daily News, l’headset è pronto per la fase di consegna.

Il rapporto, legato ad un’indiscrezione pubblicata dalla consociata di Foxconn che si sarebbe occupata dell’attività di laminazione delle lenti, sostiene che il visore è “vicino alla fase di spedizione finale”, e segnerà l’ingresso nel mercato del metaverso di Apple, con lancio previsto nel secondo trimestre.

Luxshare si occuperà dell’assemblaggio del visore, ed il rapporto afferma che il dispositivo sarà in grado di passare liberamente dalla realtà virtuale a quella aumentata.

Reality Pro, questo il nome che viene dato al momento al prodotto, dovrebbe presentare una serie di obiettivi e sensori in grado di tracciare i movimenti del corpo e consentirà di interagire con le app tramite gesture, integrando l’ambiente reale nello spazio virtuale.

Lo scorso weekend, il popolare giornalista Mark Gurman aveva fatto il punto sulle funzionalità software di Apple AR, che a quanto pare dovrebbe essere in grado di far girare la maggior parte delle app iPad in realtà mista.

A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per la WWDC al via dal 5 Giugno 2023.