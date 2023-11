I visori Vive di HTC vanno in orbita: presto saranno sulla ISS

È ormai passato quasi un anno dal lancio di HTC Vive XR Elite al CES di Las Vegas. Oggi, però, i visori dell'azienda taiwanese tornano a fare notizia per un avvenimento davvero curioso: HTC lancerà alcuni visori Vive sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per... fare compagnia agli astronauti che si sentono soli!

Avete capito bene: il progetto è una collaborazione tra HTC, la startup specializzata in prodotti VR XRHealth e l'azienda Nord Space. Esso porterà al lancio in orbita di alcuni HTC Vive Focus 3, che verranno inviati agli astronauti della ISS come parte di un programma per il miglioramento della salute mentale degli scienziati impegnati nelle missioni orbitanti. Inoltre, il software di questi visori è stato modificato con delle app appositamente pensate per migliorare le condizioni di salute psicologica degli astronauti.

Sembra poi che siano stati apportati anche alcuni miglioramenti ai sensori e all'hardware dei visori: Engadget, per esempio, spiega che le fotocamere sono state riviste per funzionare in microgravità, mentre sono stati inseriti dei sensori avanzati di tracking dell'occhio per "verificare al meglio lo status psicologico degli astronauti in orbita". Infine, il software è stato pensato non solo per la diagnosi precoce di eventuali problemi psicologici, ma anche per il "mantenimento della salute mentale durante l'intero periodo sulla ISS".

Il primo astronauta ad usare i visori HTC Vive sarà Andreas Mogensen, uno scienziato di origini danesi che si sottoporrà a dei controlli periodici preventivi durante la sua lunga permanenza nell'orbita terrestre, che durerà circa sei mesi. HTC, infatti, ha spiegato che lo scopo del progetto è quello di prevenire problemi legati alla solitudine e alla distanza da amici e famigliari, che potrebbero insorgere dal momento che "spesso, gli astronauti sono isolati per mesi, o addirittura anni, alla volta".

Infine, i visori potrebbero rivelarsi utili per mettere gli astronauti in contatto con le loro famiglie: utilizzando gli HTC Vive, infatti, gli scienziati della ISS potrebbero comunicare con mariti, mogli, genitori e figli rimasti sulla Terra. Fantascienza? Assolutamente no: la connessione da 600 megabit al secondo della ISS permetterebbe facilmente delle videochiamate in VR!