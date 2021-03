Ecco quanto ha vissuto il gatto più longevo del mondo

I gatti, così come la maggior parte degli animali domestici che possiamo tenere in casa, non hanno purtroppo la stessa durata della vita degli esseri umani. Una cosa è certa: durante l'arco della loro vita, però, porteranno gioia ai suoi padroni. La durata media della vita di un gatto è di 15 anni, un numero che certamente è indicativo.

La durata reale della vita di un felino - così come per quella dell'essere umano - è influenzata dalla genetica, dall'ambiente e dallo stile di vita, nonché da lesioni e malattie. Le femmine tendono a vivere più a lungo dei maschi, ed è probabile che anche i gatti sterilizzati vivano più a lungo di quelli "intatti", e i gatti di razza pura hanno meno probabilità di vivere più a lungo degli incroci.

Qual è il gatto che ha vissuto più di tutti? Quanto ha vissuto? Ecco la classifica che 5 gatti più longevi di tutti:

Granpa Rexs Allen (34 anni e 2 mesi);

Ma (34 anni e 5 mesi);

Puss (36 anni e 1 giorno);

Baby (38 anni);

Creme Puff (38 anni e 3 giorni);

Il gatto più longevo del mondo, insomma, ha vissuto ben 38 anni (e 3 giorni); più del doppio dell'aspettativa media di questi felini. Tutt'oggi Creme Puff, un incrocio di un gatto soriano, può essere trovato sul libro dei Guinness World Record.



Altre curiosità sui nostri amici felini? Lo sapete perché ai gatti piace dormire sui luoghi più alti della casa?