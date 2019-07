Le vittime del sottomarino russo potrebbero aver evitato un 'disastro planetario'

La scorsa settimana, un sottomarino russo a propulsione nucleare ha preso fuoco, uccidendo i 14 marinai che erano a bordo. Da quel momento, il governo russo ha tenuto sotto controllo i dettagli dell'incidente.

Tuttavia, un ufficiale della marina russa sostiene che i marinai passati a miglior vita abbiano "impedito una catastrofe planetaria", secondo quanto riportato da Bloomberg. Un portavoce del Cremlino ha però smentito queste affermazioni, dichiarando che non c'è stato alcun problema con il reattore nucleare del sottomarino.

L'ufficiale della marina in questione è Sergei Pavlov, aiutante del capo di Stato maggiore della Marina russa, che sembra aver affermato quanto segue durante i funerali dei marinai: "Con le loro vite, hanno salvato la vita dei loro colleghi, salvato la nave e impedito una catastrofe planetaria".

Non è ancora chiaro se Pavlov si stesse riferendo a delle potenziali fughe di radiazioni causate dall'incendio o ad un altro tipo di crisi. Bloomerg riferisce comunque che il governo della Russia ha fatto di tutto per tenere la questione celata e sotto controllo.



Fino ad adesso infatti, e solo dopo alcuni giorni dall'incidente, le autorità hanno solo confermato che il sottomarino su cui si trovavano i marinai, identificato come l'As-12 Losharik, era a propulsione nucleare. Tuttavia, poiché si sospetta che il sottomarino sia stato progettato per tagliare cavi sottomarini, è possibile che il governo stia semplicemente cercando di evitare di attirare troppa attenzione sulle sue operazioni.