La vittoria di Apple: sempre più utenti preferiscono Apple Mappe a Google Maps

Il debutto di Apple Mappe su mercato è stato tutt’altro che semplice e coloro che hanno seguito le prime fasi del servizio ricorderanno sicuramente i problemi riscontrati dagli utenti. Tuttavia, la situazione a svariati anni di distanza sembra essere cambiata ed un articolo del WSJ spiega che sempre più utenti lo preferiscono a Google Maps.

Nell’articolo viene osservato che sebbene Apple Maps sia preinstallato su tutti gli iPhone, la stragrande maggioranza degli utenti ha comunque scaricato Google Maps. Ciò però non ha distolto l’attenzione dal servizio di Apple che anzi, negli ultimi tempi è stato lodato dagli utenti sia per le novità a livello grafico (in molti preferiscono la sua UI più pulita rispetto a quella di Maps) che di informazioni.

È il caso di Jane Natoli, un’habitué di Google Maps che al Wall Street Journal ha spiegato che ormai utilizza Apple Maps quotidianamente dopo che il suo iPhone l’ha spinta ad utilizzarlo all’aeroporto di Minneapolis. Qui, è rimasta impressionante dalla quantità di informazioni e la qualità dei consigli che è riuscita a fornire l’app di Apple. “Qualunque sia l'ostacolo reputazionale iniziale affrontato da Apple Maps, penso che li abbia superati" afferma Jane. "Google mi mostra ristoranti, bar e altre cose, ma non sono necessariamente alla ricerca di questo”, afferma.

Un altro utente si sofferma sull’UI ed osserva che le strade sono più facili da interpretare su Apple Maps, in quanto ci sono meno punti d’interesse che ingombrano la visuale.

Ovviamente non mancano gli errori, ed a riguardo vi rimandiamo al nostro articolo che spiega come segnalare un errore su Apple Mappe.

