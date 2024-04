Per via delle sue vittorie, il duca di Wellington divenne anche 'Principe di Waterloo'

Il primo duca di Wellington, sir Arthur Wellesley, è stato uno dei più importanti e capaci militari che la storia recente del Regno Unito ricordi, avendo sconfitto Napoleone a Waterloo e indotto l'imperatore francese a capitolare una prima volta, accettando l'esilio sull'isola d'Elba.

Grazie ai suoi successi militari, venne ampiamente premiato dalla corona inglese, che decise di concedergli alcuni titoli strettamente onorifici, tra cui il più importante fu l'essere definito durante le manifestazioni pubbliche con il titolo di "Sua Altezza Serenissima", anche in presenza del re.

Un'altra curiosità che rende la vittoria di Wellington su Napoleone ancora più incisiva è il fatto che il re olandese dell'epoca, Guglielmo I, decise nel 1815 di ringraziare il militare inglese per avergli restituito de facto il trono concedendogli il titolo di "principe di Waterloo", un titolo che comportava il diritto ereditario di possedere oltre 1.500 ettari di terra in Belgio.

Oggi gli eredi di Wellington conservano ancora questo terreno, che è possibile visitare poco lontano dal campo di battaglia in cui l'esercito inglese e prussiano sconfisse definitivamente Napoleone.

L'imperatore francese, da quel momento in poi, visse invece in esilio sull'isola di Sant'Elena, nel centro dell'oceano Atlantico, per poi ritornare in Francia solo da morto, per essere ospitato all'interno della Cappella di Les Invalides a Parigi.

Qualche anno fa gli archeologi hanno compiuto una scoperta interessante, trovando lo scheletro di un soldato che partecipò direttamente alla battaglia che pose la parola fine al Primo impero francese.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su