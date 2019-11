Viva il Black Friday, ma occhio alle truffe di criminali e hacker

Ci siamo, è la settimana del black friday. Le aziende stanno rivelando già i primi sconti imperdibili su centinaia di prodotti e si stima che quest'anno sarà un successo a livello mondiale. Prima del ringraziamento saranno spesi ben 29 miliardi di dollari online in regali. Ovviamente anche criminali e hacker vogliono una getta della torta.

Così proprio in questo periodo dell'anno i più principali centri di ricerca di cybersecurity stanno notando un'attività frenetica da parte del cybercrimine. Si va da vere operazioni di hacking, passando per scam fantasiosi e pericolose campagne di phishing.

RiskIQ ha già individuato 1.000 app malevole legate agli acquisti del black friday o natalizi, mentre 6.000 app malevole mimano completamente slogan e loghi delle principali catene di negozi online o fisici. Sempre RiskIQ ha anche già individuato 65 siti che, camuffati esattamente come gli e-store più famosi (da Amazon a Best Buy), sono progettati per rubare soldi ai consumatori meno attenti.

Non mancano nemmeno truffe elaborate e curiose, come Secret Sister, uno scam che ciclicamente viene riproposto sui social. Come secret santa: si entra nel gioco e ognuno deve fare un regalo ad una persona, che non saprà il mittente del dono, con la promessa che si riceverà un regalo da parte di uno sconosciuto. Nel caso di Secret Sister in genere bisogna inviare una gift card da 10$ ad una persona, e in teoria si dovrebbero ricevere regali per un valore di oltre 300$. Va avanti dal 2015, e vi assicuriamo che è dal 2015 che nessuno dei partecipanti di queste catene ha mai ricevuto nulla. Salvo i truffatori che fanno incetta di gift card e dati personali.

Secondo McAfee il 41% degli americani è caduta vittima almeno una volta di un attacco phishing, mentre il 30% degli intervistati ha ammesso di aver perso almeno 500$ per colpa delle truffe solamente l'anno scorso.

Insomma, occhio alle truffe e accertatevi dei siti da cui comprate. Un ottimo modo per rimanere aggiornati sulle migliori offerte del black friday senza prendere fregature? Seguire Everyeye.it, ovviamente. Trovate tutte le offerte selezionate dalla redazione del sito a questo link.