Quanto 'vive' un asteroide nello spazio? Ecco svelata la loro durata

Gli asteroidi che si trovano intorno a noi sono residui della formazione del nostro sistema solare, risalente a 4,5 miliardi di anni fa. Quanto tempo possono sopravvivere gli asteroidi? E come si formano e si distruggono? Per rispondere a queste domande, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo, fino alla nascita del nostro sistema solare.

Una densa nube di polvere e roccia orbitava attorno al nostro giovane Sole, iniziando a coagularsi in corpi sempre più grandi. Alcuni di questi aggregati di polvere cosmica sono diventati pianeti, come la nostra Terra, altri hanno formato lune, comete e asteroidi. La maggior parte degli asteroidi oggi risiede nella fascia degli asteroidi, tra Marte e Giove, anche se alcuni vengono occasionalmente espulsi da questa regione e si avvicinano a noi.

Le pietre cosmiche possono essere distrutte in diversi modi. Uno di questi è la rotazione. Gli asteroidi, a differenza dei pianeti, hanno forme irregolari e tendono a inclinarsi su un lato. Se iniziano a ruotare, a causa di una collisione o della spinta della radiazione solare, la forza centrifuga può far volare nello spazio pezzi di asteroide.

Altre volte, si frammentano a causa dello stress termico, causato dall'espansione e contrazione dei loro materiali sotto l'effetto del calore solare, o dalla perdita d'acqua improvvisa quando il ghiaccio all'interno dell'asteroide si trasforma in gas a causa del calore del Sole. Infine, queste pietre possono rompersi a causa di collisioni con altri corpi celesti rocciosi.

Quindi, quanto durano queste rocce cosmiche? "Un oggetto di 1 chilometro può sopravvivere per circa 440 milioni di anni, mentre un oggetto di 10 chilometri per circa 4 miliardi di anni" nella fascia degli asteroidi, afferma Kevin Walsh, un astronomo di il Southwest Research Institute in Colorado.

Se più piccoli di 1 metro, vengono tecnicamente riclassificati come meteoroidi. A questo punto, questi frammenti di meteoroidi possono collidere con un corpo più grande, lasciando un cratere d'impatto, o possono incrociare il percorso di un pianeta con un'atmosfera, come la Terra, e diventare meteore che attraversano il cielo.

Oppure, possono riunirsi e formare quello che è noto come un asteroide a cumulo di detriti. Questi corpi compositi, tenuti insieme solo dalla loro stessa gravità, possono sembrare fragili, ma sono più resistenti di quanto sembrino: lo spazio tra i loro pezzi agisce come un ammortizzatore contro le collisioni.

A proposito, sapete che alle volte gli asteroidi hanno anche delle lune?