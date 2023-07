Dove vive Bill Gates oggi? La sua mastodontica villa sul lago

Dopo aver trattato le azioni che Bill Gates ha oggi di Microsoft, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a curiosità relative al fondatore di Microsoft. Infatti, non sono in pochi coloro che si chiedono quale sia l'abitazione di Gates al giorno d'oggi.

Ebbene, tra i vari possedimenti del fondatore di Microsoft si fa notare la villa chiamata Xanadu 2.0, ubicata a Medina, nello stato di Washington (Stati Uniti d'America). Più precisamente, si tratta di un edificio particolarmente esteso (circa 6.100 m2) che si affaccia in modo suggestivo sul Lago Washington (come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia).

L'abitazione è stata mostrata anche dal profilo Instagram extremeluxurymansion, che fa notare quanto il valore dell'edificio ammonti a circa 127 milioni di dollari. La stessa cifra viene d'altronde indicata in un articolo del 2018 del Business Insider, che illustra anche alcune questioni interessanti relative alla villa Xanadu 2.0.

Ad esempio, in quel contesto viene indicato che ci sono 7 camere da letto, nonché più di 20 bagni (in totale 24 bagni, di cui 10 completi), 6 cucine, una sala home theater che può ospitare fino a 20 ospiti (sì, ci sono delle comode poltrone ed è tutto in stile Art Déco) e impianti sportivi che occupano un totale di 2.500 piedi quadrati.



Certo, sono anche presenti sauna e bagno turco, nonché spogliatoi separati per uomini e donne. Immancabili poi piscina, gadget Tech e opere d'arte. Ci sono insomma molti aspetti interessanti relativi a Xanadu 2.0, villa in cui sembra che ancora oggi Gates sia solito passare un bel po' di tempo, visto che di recente anche Yahoo ha approfondito l'edificio (facendo riferimento a un sistema Tech pensato per tenere traccia della posizione dei presenti: a quanto pare, quando si entra nell'abitazione si riceve una chiave che memorizza tutte le preferenze della persona, dalla musica alla temperatura della stanza, passando per l'illuminazione).