Vivendi punta Sky ed il calcio in Italia? La Serie A potrebbe essere ad un punto di svolta

Stanno avendo un importante eco le dichiarazioni rese da Yannick Bollorè di Vivendi in Francia. Il dirigente, infatti, ha lasciato intendere che la compagnia sarebbe pronta ad un nuovo round di investimenti che potrebbero riguardare anche il nostro paese.

Il figlio di Vincent Bollorè, infatti, in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari ha spiegato che “Vivendi ha ottenuto risultati importanti in Europa negli ultimi anni: soprattutto in Italia, dove è stato regolato il conflitto con Mediaset e la situazione su Tim sembra essersi normalizzata, dopo i problemi causati qualche anno fa dal fondo Elliott”. Dello stesso avviso anche Arnaud de Puyfontaine, il CEO di Vivendi, il quale ha voluto rassicurare tutti sul fatto che la compagnia è “determinata a svolgere il suo ruolo di azionista industriale di lungo termine”.

Proprio a riguardo, arrivano le importanti indiscrezioni pubblicate da La Verità, secondo cui i francesi intravvederebbero degli enormi potenziali di crescita in merito a TIMVision e DAZN.

In quest’ottica, Calcio e Finanza sottolinea come Vivendi starebbe puntando Sky, e proprio un’operazione di questo tipo si andrebbe ad inserire perfettamente nel contesto di cui parliamo già da tempo: TIM è pronta a rescindere l’esclusiva con DAZN per permettere a Sky di proporre due canali tematici satellitari. La testata online osserva come un contesto di questo tipo si andrebbe a configurare come un “win-win”, ovvero con Vivendi che avrebbe Sky ed una fetta di TIM.

E’ chiaro che un’operazione di questo tipo segnerebbe un punto di svolta importante anche per il calcio italiano, che mai come quest’anno sta attraversando una fase di cambiamento.