Stiamo vivendo in un'era geologica che forse non esiste: come è possibile?

Lo scorso anno abbiamo parlato di un lago che segna l'inizio dell'Antropocene. Si tratta di un'era geologica "inedita" che negli ultimi dieci anni ha fatto discutere gli studiosi. Questi sono arrivati finalmente ad una conclusione: questa era non esiste. Ma come è possibile? Ecco le ragioni scientifiche dietro il verdetto.

Le attività umane hanno alterato la Terra a tal punto da giustificare l'inizio di una nuova era geologica, l'Antropocene. Questa proposta si basa sull'osservazione che l'umanità ha lasciato segni profondi e duraturi sul pianeta. Dallo sfruttamento di combustibili fossili all'uso massiccio di fertilizzanti, dalle prove nucleari alla trasformazione fisica dei paesaggi, le evidenze dell'azione umana sono diffuse.

Un gruppo di lavoro scientifico, riconoscendo l'ampiezza di questo impatto, ha suggerito che abbiamo superato l'Olocene, un periodo geologico iniziato circa 10.000 anni fa, al termine dell'ultima era glaciale. Secondo loro, le modifiche apportate dall'uomo all'ambiente e alla geologia del pianeta sarebbero così significative da meritare il riconoscimento della nuova epoca.

Tuttavia, nonostante le forti argomentazioni a favore di questa nuova classificazione, l'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche ha recentemente respinto la proposta. Questa decisione mette in luce le difficoltà nel raggiungere un consenso su cosa esattamente costituisca il passaggio a una nuova era geologica e su come determinare il suo inizio. Insomma, non si tratta di un passaggio ben definito come può essere quello dall'era agricola quella industriale.

La decisione di non riconoscere ufficialmente l'Antropocene come era geologica non nega l'impatto dell'umanità sul pianeta. Piuttosto, evidenzia le sfide nell'adattare i nostri sistemi di classificazione geologica a una realtà in rapido cambiamento, dominata dall'influenza dell'uomo che spesso non è così positiva per l'ambiente quanto per sé stesso.