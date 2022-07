Il primo essere vivente a sangue caldo? Nacque prima di quanto pensi

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha scoperto che il sangue caldo che contraddistingue noi esseri umani e tutti i mammiferi è in realtà una peculiarità molto più antica di quanto si pensasse.

L'endotermia è la capacità di produrre calore corporeo grazie al metabolismo. Si tratta di una caratteristica molto importante nell'evoluzione delle specie viventi poiché, ha consentito ad esempio di abitare e colonizzare ambienti molto freddi e difficili del nostro pianeta.

Finora si è sempre pensato che questa fosse comparsa 120 milioni di anni ma a quanto pare non è proprio così. Il team di ricercatori dell'università di Lisbona ha effettuato uno studio sull'anatomia dell'orecchio interno. All'interno di questo come sappiamo è presente un liquido fondamentale per l'equilibrio, gli spostamenti e il senso di orientamento.

Sulla base di questo gli studiosi hanno affermato che poiché la temperatura influenza il comportamento di questi fluidi, gli animali a sangue caldo, di conseguenza, avrebbero dovuto sviluppare una forma dell'orecchio interno diversa rispetto a quella degli antenati a sangue freddo.

È da questa ipotesi che i ricercatori hanno analizzato l'orecchio interno di un centinaio di animali fra i quali mammiferi, rettili, pesci ed anfibi, scoprendo che nei mammiferi a sangue caldo i canali uditivi interni si presentano circolari e più piccoli e sottili rispetto a quelli degli animali a sangue freddo.

Sono stati successivamente esaminati i canali interni di numerosi fossili e i risultati hanno evidenziato che gli antenati dei mammiferi sono divenuti a sangue caldo per la prima volta circa 233 milioni di anni fa.

Per gli uccelli invece, anche loro discendenti dei rettili a sangue freddo, l'evoluzione verso l' endotermia è stata indipendente da quella dei mammiferi poiché l'anatomia del loro orecchio e anche la composizione chimica dei fluidi, presenta delle notevoli differenze.

Sapevi inoltre che la maggior parte dei dinosauri erano a sangue caldo?