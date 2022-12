Vivere in un aereo? Come dimostra questo allegro signore, è possibile!

Nonostante non sia ancora divenuto realtà lo Sky Cruise ovvero l'aereo che non atterra mai, a quanto pare è comunque possibile vivere su un aereo, come ci dimostra Bruce Campbell. Scopriamo come trascorre le sue giornate.

Stiamo parlando di un vivace signore di 73 anni cittadino dell'Oregon, che pochi giorni fa ha raccontato la sua intera vita alla CNBC. Ingegnere elettrico in pensione, oramai vive letteralmente all'interno di un aereo di linea, precisamente un Boeing 727, ovvero uno tra i velivoli più utilizzati dalle compagnie aeree.

A quanto pare, sarebbe stato acquistato da Campbell all'inizio degli anni settanta al costo di ben 100 mila euro e trasportato in seguito dalla Grecia all'Oregon in vari pezzi. Il mezzo è stato successivamente ricostruito sul suolo americano ed oggi è situato su una proprietà di 10 acri.

Si tratta di un enorme aereo trasformato totalmente in una vera e propria casa. Campbell ha infatti speso una cifra pari a 15 mila euro per trasformarla in un'abitazione a tutti gli effetti, dotata di ogni confort, come un impianto idrico ed elettrico indipendente. Inoltre a quanto pare l'uomo trascorrerebbe la maggior parte del suo tempo lavorando al ripristino dei vecchi sistemi informatici e offrendo alle persone un tour del suo aereo.

"Quando vivi in una struttura come questa, ti senti un po’ più soddisfatto della tua vita", dice Bruce ai microfoni della CNBC, aggiungendo anche: " E se sei un ingegnere, uno scienziato o chiunque apprezzi l’eleganza o la bellezza della tecnologia aerospaziale, è il posto perfetto in cui vivere."

Sicuramente tra il vivere in aeroporto ed il vivere a bordo di un Boeing, oramai le persone sembrano sempre più intenzionate a cambiare le "comuni" abitazioni, forse stanche della solite routine.