Vivere in aree verdi riduce notevolmente il rischio di ictus: lo conferma uno studio

Vivere in zone verdi è estremamente utile per varie ragioni: per esempio, ci invitano a uscire più spesso per qualche camminata o per attività fisica, e al contempo aumentano la probabilità di smettere di fumare. O ancora, come dimostra un nuovo studio, riduce notevolmente il rischio di ictus.

La ricerca pubblicata su Environment International analizza in particolare i dati di 3,5 milioni di adulti nella regione della Catalogna in Spagna, raccolti tra 2016 e 2017. Essi sono stati utilizzati per comprendere l’impatto degli spazi verdi (intesi come quelli entro 300 metri da casa) sul benessere fisico delle persone, in particolar modo osservando il rischio di ictus.

Purtroppo i dati non dimostrano come gli spazi verdi siano la causa diretta di questa riduzione, ma l’associazione non manca: può essere che tali aree riducano lo stress, portino beneficio alla salute mentale, o potenzialmente migliorino la salute cerebrovascolare.

L’analisi si è soffermata comunque su tre inquinanti atmosferici: biossido di azoto (NO2), particolato inferiore a 2,5 micron (PM2,5) e particelle di fuliggine. Del resto, giusto ieri abbiamo visto come l’inquinamento atmosferico possa portare a malattie autoimmuni e problemi di salute ulteriori, tra cui un maggiore rischio di ictus. In loro assenza, in tali spazi verdi il rischio diminuisce notevolmente, tanto che gli esperti stimano una riduzione del 16% del rischio di ictus per tutti coloro che vivono nelle vicinanze di spazi verdi.

Come spiegato dal team dell’IMIM-Hospital del Mar di Barcellona, “lo studio dimostra l'importanza dei determinanti ambientali nel rischio di ictus. […] Dobbiamo sforzarci di creare paesi e città più sostenibili, in cui vivere non porta a un aumento del rischio di malattie”.