Per vivere meglio basta cambiare un aspetto della vita quotidiana: bisogna 'esplorare'

Per vivere meglio a volte non serve molto: uno studio recente, per esempio, ha dimostrato che vivere in aree verdi riduce il rischio di ictus. Ma se uno stesse cercando benessere psicologico? Anche in questo caso c’è una risposta: per vivere meglio basta esplorare ambienti diversi da quelli che conosciamo bene.

Uno studio pubblicato ancora nell’aprile 2021 su BMC Psychiatry ha infatti cercato di analizzare il benessere psicofisico di 106 persone prima e durante la pandemia, esaminando nel dettaglio anche disturbi affettivi, d’ansia, d’umore e della personalità. Per una settimana, queste persone hanno usato uno smartphone in più con GPS sempre attivo, rispondendo continuamente a diversi sondaggi sulla sensazione soggettiva di benessere, flessibilità psicologica e stato della salute mentale.

Questa analisi profonda, seppur su un campione ridotto di individui, ha portato a comprendere come basterebbe un maggiore movimento per percepire più benessere: per esempio, i pazienti con molte fobie o problemi d’ansia lasciando i loro spazi sicuri hanno iniziato a manifestare livelli più elevati di benessere emotivo rispetto ai giorni precedenti trascorsi chiusi in casa.

Tuttavia, non basterebbe l’attività fisica: per aumentare il benessere, potrebbe essere sufficiente cambiare l’ambiente in cui ci si muove, visitando nuove città o anche aree mai viste prima, rendendo così la vita più varia e intrigante. Come affermato dagli autori dello studio, “i risultati indicano che i modelli di movimento (ad es. Distanza, numero di destinazioni, variabilità delle destinazioni, ecc.) possono fungere da indicatore di benessere. L'attività da sola non è sufficiente per ridurre i sintomi dei disturbi mentali, ma può almeno migliorare il benessere soggettivo”.

