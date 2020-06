Vivere vicino agli esseri umani indebolisce i legami sociali delle giraffe

La presenza umana vicino gli animali non fa bene.. sopratutto alle giraffe. Le creature che vivono vicino gli esseri umani, infatti, hanno dei legami sociali più deboli con i membri della loro stessa specie. Ciò potrebbe influire sulla loro capacità di sopravvivenza, come il foraggio di cibo o l'allevamento dei piccoli.

Le giraffe sono "ingegneri ecologici che svolgono un ruolo chiave nel modellare la vegetazione degli ecosistemi della savana africana", purtroppo però le loro popolazioni "sono diminuite precipitosamente nella maggior parte del continente". Le principali minacce sono - come sempre - la caccia e la distruzione dell'habitat attraverso la deforestazione e la coltivazione della terra.

I ricercatori hanno monitorato più di 500 femmine di giraffe Masai per sei anni nel nord della Tanzania, un'area che ha subito una crescita della popolazione umana del 3% tra il 2003 e il 2012, quasi 800.000 persone in più. "In Tanzania, le giraffe sono tollerate dagli esseri umani perché non causano conflitti con gli agricoltori o il bestiame", sottolinea Derek Lee, ricercatore principale dello studio. "Anche se gli animali non vengono cacciati e uccisi dagli umani, un aumento delle interazioni con quest'ultimi potrebbe avere effetti indiretti ma profondi sulla loro struttura sociale."

Le femmine di giraffa hanno dimostrato di vivere in complesse comunità gerarchiche composte da 60 a 90 individui. I gruppi osservati che vivono vicino agli umani, o che hanno interagito con delle persone, hanno meno probabilità di associarsi ai loro compagni. Questi cambiamenti nella struttura sociale potrebbero essere una risposta ai cambiamenti nei loro ambienti che, in alcuni casi, sono causati dall'uomo.

"Nonostante la tolleranza pubblica e le restrizioni alla caccia, le popolazioni di giraffe Masai sono diminuite del 50% negli ultimi anni", continua Lee. "Riteniamo che l'interruzione del loro sistema sociale a causa delle interazioni con l'uomo - oltre al bracconaggio illegale, alla perdita e alla frammentazione dell'habitat e ai cambiamenti nella fornitura di cibo - potrebbe essere un fattore che contribuisce al declino della popolazione".