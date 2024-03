Vivere vicino a fast food, pub e bar può essere rischioso per la salute per questo

Da anni i medici cercano di impartire ai loro pazienti dei buoni consigli per quanto riguarda l'alimentazione, visto che buona parte della popolazione che ha una dieta sregolata soffre un maggior rischio di diabete, di disturbi nutrizionali e di problemi cardiaci, che possono condurre alla morte.

Una nuova ricerca, pubblicata da Lu Qi della Tulane University di New Orleans, ha condotto tuttavia la ricerca verso un passo ulteriore, dimostrando che anche il semplice vivere vicino ai fast food, ma anche ai pub e ad alcuni bar, in cui è possibile procacciarsi costantemente degli alcolici o del cibo spazzatura, aumenta enormemente le probabilità di sviluppare queste patologie croniche.

Per ottenere questa nuova consapevolezza, Lu Qi insieme al suo team ha studiato dal punto di vista statistico i dati della Biobanca britannica, che presenta le informazioni sanitarie di mezzo milioni di cittadini inglesi. L'esposizione al rischio degli inglesi è stata invece estrapolata considerando i pazienti che soffrono delle principali patologie connesse all'alimentazione e determinando la loro vicinanza (e la densità) ai punti vendita di cibo.

Il risultato di questo studio è stato indicativo. Le persone che vivevano vicino ai fast food o in quartieri che presentavano un numero elevato di locali che servivano cibo pronto avevano un rischio complessivo maggiore del 16% di soffrire d'insufficienza cardiaca rispetto a coloro che vivevano lontano da questi locali.

Le ragioni per cui si osserva questa differenza sono abbastanza semplici, spiega Qi. Una persona che vivrà in un luogo in cui si presentano più pub e fast food tenderà a mangiare meno sano, anche inconsapevolmente. In Inghilterra inoltre la tradizione della serata al Pub è ancora molto forte e questo porta le persone ad ammalarsi già da molto giovani.

"Le conseguenze dell'obesità, dei problemi cardiaci e del diabete sono devastanti, la popolazione ne è consapevole" spiega lo scienziato. In questo casi tuttavia è molto difficile indurre le persone a cambiare stili di vita, non solo perché è materialmente difficile che un onnivoro diminuisca il consumo di carne rossa o di alcolici, ma anche perché esiste da parte dell'istituzioni una sistematica mancanza di attenzione al miglioramento del sistema di produzione e di distribuzione del cibo.

Limitare il numero di fast food d'altronde non si dimostrerebbe solo salutare per la nostra popolazione, ma anche per il pianeta stesso, spiegano gli scienziati, visto che l'emissione prodotta da questi negozi è estremamente elevata.