Vivere sulla Luna: dei tunnel lavici potrebbero offrire un rifugio naturale all'uomo

La corsa alla Luna inizia ad essere una priorità spaziale per diversi paesi. Molti stanno lavorando su una base permanente per il nostro satellite, startup, agenzie private e le agenzie spaziali governative, come la NASA e l'ESA.

La risorsa più importante è il ghiaccio d'acqua, abbondante sui pavimenti dei crateri polari in ombra permanente. Ma ci sono altri punti importanti sul satellite, come dei "pozzi" creati dall'azione lavica miliardi di anni fa.

Questi pozzi potrebbero essere l'entrata per una serie di ex corridoi lavici, e potranno essere cruciali per l'esplorazione lunare umana, ha affermato Jim Green, capo scienziato della NASA. Questi "tubi" lavici potrebbero proteggere l'uomo dal duro ambiente della superficie lunare, bombardato costantemente da radiazioni (e micrometeoriti) con temperature estreme.

"Ci sono molte cose sulla Luna che saranno sorprese", afferma Green. "Dobbiamo entrare", ha aggiunto, riferendosi ai tunnel lunari. "Dobbiamo verificare. Forse c'è molta acqua in questi tunnel? Non lo sappiamo. Li stiamo trovando dappertutto sul satellite."

Anahita Modiriasari, ricercatrice presso la Purdue University, e i suoi colleghi hanno costruito un modello 3D per una prima valutazione di queste cavità sulla Luna (che potrete vedere in calce all'articolo). Un luogo che potrebbe essere esplorato da un rover in futuro.

Il lavoro fa parte del Resilient ExtraTerrestrial Habitats (RETH), un progetto che studia proprio i futuri habitat umani sulla Luna o su Marte. "Tutti questi dati raccolti sono vitali", ha detto Modiriasari. "Li stiamo usando per costruire un modello avanzato di dimensioni, resistenza e stabilità strutturale del tubo di lava", ha detto. Ad esempio, i ricercatori usano questi dati per osservare cosa succederebbe in caso di terremoto o di impatti meteorici.