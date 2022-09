Vivere su una nave da crociera? Dal 2024 il sogno diventa realtà

Il vostro sogno è quello di vivere a bordo di una fantastica nave da crociera? Sappiate che dal 2024 potrà divenire realtà. Scopriamo insieme una nave residenziale, ovvero una vera e propria città nel mare.

Se avete paura di volare e l’aereo di lusso che non atterra mai denominato "Titanic dei cieli" è una scelta troppo azzardata, la Storylines ha trovato la soluzione perfetta per voi. Si tratta di un'importante compagnia con sede in Croazia ed il suo ultimo importante progetto, prevederà la realizzazione di una nave da crociera residenziale denominata MV Narrative. Sarà una nave nella quale le persone avranno la possibilità di acquistare un appartamento e navigare senza alcun limite.

La MV Narrative avrà numeri decisamente degni di nota: verrà suddivisa in 547 "appartamenti" contenenti da una a quattro camere da letto e prevederà anche la presenza di attici a due piani, 18 ponti, 20 ristoranti e addirittura una biblioteca da circa 10.000 libri. Ci sarà anche spazio per il divertimento e lo sport, con ben tre piscine, un giardino e un'immensa area fitness con una pista da corsa.

Stiamo parlando di una vera e propria città sul mare, che garantirà quindi tutto ciò che è indispensabile nella vita di tutti i giorni. Sarà presente una scuola, un ospedale, un ufficio postale, una banca e aree all'aperto per i propri animali domestici.

Purtroppo però, (anche se ci odierete per avervi fatto sognare) tutto ciò presenta dei costi importanti. Per acquistare l'attico più piccolo tra quelli disponibili, serviranno poco meno di un milione di dollari, mentre l'affitto di un appartamento per alcuni anni, partirà dalla più "abbordabile" cifra di 600.000 dollari.

Come se non bastasse, bisognerà aggiungere l'addebito di un canone annuale che andrà dai 65.000 ai 200.000 dollari per coprire le spese relative ai pasti, ai servizi e alla manutenzione. Si tratta quindi di una vita alquanto costosa. Per chi volesse e potesse farci un pensierino, ciò che sappiamo è che la nave inizierà il suo viaggio di 1000 notti alla fine del 2024, durante il quale visiterà sei continenti.

In un periodo in cui bisognerebbe porre maggiore attenzione all’ambiente, ed in particolare dopo aver visto quanto inquinano veramente le navi da crociera, chissà se questo gigante dei mari riuscirà in qualche modo a salvaguardarlo.