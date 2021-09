Si può vivere di soltanto di pane e acqua? Vediamo cosa dice la scienza

Pane e acqua sono sicuramente elementi che possono essere trovati in qualsiasi tavolo del nostro pianeta. Tuttavia, sarebbe possibile vivere di solo pane?

Mangiando soltanto pane integrale si potrebbe sopravvivere per un po', ma alla fine sorgerebbero comunque delle carenze nutrizionali. Sono tanti gli studi che si chiedono se sia possibile sopravvivere con un solo alimento. Molti prodotti alimentari hanno un notevole impatto nutrizionale, ma nessuno può contribuire a tutto.

Tecnicamente, infatti, le patate contengono tutti gli amminoacidi essenziali necessari per sopravvivere, ma la loro quantità è così minuscola che alla fine sorgerebbero molte carenze nutrizionali. Lo stesso vale per il pane, anche se ne esistono di tipi differenti; questo carboidrato - come ben sappiamo - viene creato dalla combinazione di cereali, acqua e microbi.

Quest'ultimi sono microbi, lieviti e alcuni tipi di batteri che rompono i grani, esponendo i nutrienti al loro interno a cui gli esseri umani normalmente non sarebbero in grado di accedere. Quindi, se si volesse tentare di sopravvivere con solo pane, quello più indicato sarebbe l'integrale con lievito naturale tradizionale.

Alla fine tuttavia, proprio come con le patate, probabilmente si avrebbero carenze nutrizionali. Vitamine C, B12 e D, così come il calcio, non sarebbero facilmente ottenuti dal nostro organismo. Inoltre, mangiando continuamente lo stesso cibo, sopraggiungerà un fenomeno psicologico chiamato sazietà sensoriale specifica.

Insomma, morale della storia: tutti gli alimenti che mangiamo sono essenziali per permettere la nostra sopravvivenza e non si può vivere soltanto di un cibo.