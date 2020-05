Vivere nello spazio lascia impronta microbica sugli astronauti e sull'ambiente circostante

Due studi hanno rivelato che la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lascia un'impronta microbica sugli astronauti e viceversa. Sono stati esaminati i membri dell'equipaggio che sono rimasti sulla ISS tra 6 e 12 mesi; lo studio ha scoperto che i loro microbiomi intestinali si sono diversificati nell'ambiente spaziale.

"Poiché la stazione è un ambiente molto pulito, ci aspettavamo una riduzione della diversità intestinale nello spazio perché gli astronauti sono meno esposti ai batteri ambientali", afferma il microbiologo Hernan Lorenzi, del J. Craig Venter Institute. Questa scoperta inaspettata potrebbe essere il risultato delle diete attentamente controllate a bordo della stazione spaziale.

C'è una buona notizia: questa "impronta digitale" del microbioma intestinale potrebbe effettivamente essere positiva. In generale, più i nostri batteri intestinali sono diversificati, maggiori sono le possibilità di combattere le malattie. I ricercatori però non hanno ancora verificato se vale lo stesso anche per gli astronauti.

I risultati più contrastanti sono stati osservati durante il test dei microbiomi cutanei: alcuni astronauti hanno avuto un aumento della diversità dei loro batteri della pelle, mentre altri una diminuzione. L'unica tendenza consistente è stata una diminuzione dei batteri proteobatteri, che si trovano in grandi quantità nel suolo.

Il microbioma degli astronauti, inoltre, ha influenzato l'ambiente della stazione spaziale. "Il microbioma della stazione tendeva ad assomigliare alla composizione del microbioma cutaneo degli astronauti che vivevano nello spazio in quel particolare momento", sottolinea Lorenzi. "La pelle dell'astronauta inizia a influenzare il microbioma della stazione, anche se la stazione a sua volta influisce sulla pelle degli astronauti." Il secondo studio esamina proprio questo aspetto: in totale, il microbioma degli astronauti ha contribuito al 55% del microbioma della stazione. Queste somiglianze sono durate fino a quattro mesi dopo la fine della missione dell'astronauta.

Comprendendo la relazione tra i microbiomi dei viaggiatori spaziali e dei veicoli spaziali, gli scienziati saranno in grado di pianificare meglio lunghi soggiorni fuori orbita per mantenere gli astronauti in salute.