Vivere tre anni su una nave da crociera? Questa signora lo farà presto

Life at Sea Cruises sta letteralmente vendendo posti a bordo della MV Gemini, che salperà da Istanbul il 1 novembre per un incredibile viaggio che toccherà la maggior parte dell’intero pianeta. La curiosità? Questa donna ha deciso di viverci per ben tre anni.

Questa volta non parliamo della nave del pirata Barbanera, ma di Sharon Lane, che è un'insegnante californiana di 75 anni in pensione con una grande passione per i viaggi. Recentemente, ha deciso di dedicarsi alle crociere, non solo per le opportunità che le offrono di vedere il mondo, ma perché la sensazione di essere alla deriva in mare è una delle sue sensazioni preferite.

"In realtà preferisco i giorni dell'oceano, quando navighiamo o attraversiamo gli oceani, mi entusiasma", afferma Lane a CNN Travel.

Sebbene sia stato a lungo un vero e proprio sogno vivere su una nave da crociera a tempo pieno, il costo elevato è sempre stato un ostacolo. Questa volta però, le camere più economiche sulla MV Gemini costano circa $ 30.000 all'anno, incluso uno sconto per chi viaggia da solo. Lane ha calcolato che questo costo era gestibile e ha deciso immediatamente di tuffarsi. Al momento la signora Lane si sta preparando per lo sbarco, vendendo la maggior parte dei suoi averi e rinunciando al contratto di locazione.

Lane ha optato per una delle cabine più economiche a bordo, quella che Life at Sea Cruises chiama una stanza "Virtual Inside". La caratteristica principale? La cabina di circa 12 metri quadrati non ha finestre, ma agli ospiti è stato promesso uno schermo che trasmetterà filmati in diretta dall'esterno della nave.

Anche senza finestre, Lane insiste sul fatto che la prospettiva di vivere tre anni in una stanza senza luce naturale non è scoraggiante. Ha infatti in programma di trattare la cabina solo come una camera da letto. Durante il giorno si rilasserà altrove sulla nave, ad esempio passeggiando e godendosi la vista sull'oceano.

Mentre ha in programma di vendere "il 95% dei suoi averi" prima di salpare, Lane dice che porterà con sé alcune fotografie di famiglia per rendere la cabina sua. "Uno, riesco a vedere le loro facce ogni volta che entro, il che è sempre divertente e l'altro motivo è che rende davvero facile sapere quale porta è la tua, perché hai i tuoi nipoti che sorridono." Ciononostante, non ha ancora detto a sua figlia o ai nipoti che si imbarcherà per la crociera. "Non voglio che provino a dissuadermi", dice.

Nonostante sia felicemente single da molto tempo e respinga l'idea che potrebbe trovare una storia d'amore a bordo, vi saranno molti viaggiatori solitari durante il viaggio e ritiene che saranno desiderosi di socializzare. La compagnia di crociere, infatti, ha già connesso molti degli ospiti tramite un'app. "Ci siamo già conosciuti, ci siamo già offerti volontari per aiutarci a vicenda, scambiarci idee, rispondere a domande e fare progetti. È già divertente".