Dove viveva il 'Barone Rampante' del romanzo di Calvino?

Il protagonista del romanzo di Italo Calvino Il barone rampante vive su un albero. Chi era lo scrittore? E quale sono le origini del famoso romanzo? Continuate a leggere per scoprirlo!

Italo Calvino è stato un giornalista e scrittore italiano di racconti e romanzi. I suoi lavori più noti includono: la trilogia "I nostri antenati" (1952-1959), la raccolta di racconti "Le Cosmicomiche" (1965) e i romanzi "Le città invisibili" (1972) e, infine, "Se una notte d'inverno un viaggiatore" (1979). Ammirato in Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti, fu lo scrittore italiano contemporaneo più tradotto al momento della sua morte.



Il barone rampante, invece, è un romanzo che risale al 1957, racconta le avventure di un ragazzo che si arrampica su un albero per trascorrere lì il resto della sua vita. Il romanzo è narrato da Biagio, il fratello minore del protagonista, ed è la storia di un giovane barone, Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di una nobile famiglia.



La storia principale inizia con una disputa il 15 giugno 1767 nella villa di Ombrosa, tra un adolescente Cosimo e suo padre, dopo la quale Cosimo, che aveva litigato con il padre perché si era rifiutato di mangiare una zuppa di lumache, si arrampica sugli alberi di il giardino di casa e la promessa di non scendere mai più.



Alla fine, dopo una fredda accoglienza, il romanzo divenne l'opera di narrativa più venduta di Calvino. Insomma, vale sicuramente la pena di leggerlo. Una grande opera, insieme a quella di Pinocchio.