Quanto vivevano in media i dinosauri? La risposta che non ti aspetti

I dinosauri hanno dominato la Terra per milioni di anni e sul nostro pianeta sono esistiti un numero spaventoso di T. Rex. Vi siete mai chiesti quanto vivevano queste creature? Abbiamo una risposta e siamo sicuri che rimarrete sorpresi... altro che tartarughe!

Molti sono spinti a credere che, che i dinosauri raggiungessero dimensioni così enormi perché crescevano lentamente e continuamente, un po' come fanno i coccodrilli e le iguane (a proposito, ecco perché in Nepal i coccodrilli sono diventati improvvisamente arancioni). In realtà non è così e, anzi, questi rettili avevano una vita relativamente breve.

Prima di tutto, però, facciamo chiarezza: come fanno gli scienziati a capire l'età di un dinosauro? Possiamo stabilire l'età dei fossili di dinosauro tagliando le loro ossa e contando le linee di crescita (sì, proprio come un albero) poiché ogni anno all'interno delle ossa si depositava un anello di questo genere.

La tecnica in questione ci dice quindi che il Tyrannosaurus rex abbia raggiunto la sua taglia massima in circa 16-22 anni, mentre abbia trovato la sua dipartita tra 27 e 33 anni. Altri grandi carnivori che abbiamo studiato, come ad esempio i carcharodontosauridae, vivevano tra i 39 e 53 anni. I dinosauri ancora più grandi, come quelli dal collo lungo come Brontosaurus e Diplodocus, sembravano raggiungere un'età simile, forse un decennio o due in più.