Viviamo in un Matrix? Questi affascinanti argomenti vi faranno ricredere

Quella di vivere all'interno di una simulazione è un'idea sicuramente non nuova. Non solo con il famoso film Matrix, ma anche perché non è difficile pensare che delle specie superiori possano facilmente simulare una vera e propria realtà, soprattutto visti i progressi recenti. Tuttavia, questo prof di fisica e filosofia non la pensa così.

"È troppo conveniente dare la colpa del nostro attuale pasticcio a poteri al di fuori del nostro controllo", scrive Marcelo Gleiser del Dartmouth College in un editoriale per l'Institute of Artsin. "In effetti, l'idea 'non è colpa nostra' suona molto come il religioso 'è la volontà di Dio'. Non è colpa nostra, non è nostra responsabilità, 'loro' ci stanno facendo questo [riferito alla simulazione]."

Gleiser, che è anche un vincitore del premio Templeton (assegnato per lavori riguardanti tematiche religiose e spirituali), ha sottolineato degli errori chiave nella teoria della simulazione originale. In primo luogo, afferma il fisico, se viviamo in una simulazione gestita da una razza sovrumana, non c'è nulla che impedisca loro di far parte a loro volta di un'altra simulazione, magari creata da una razza ancor più superiore.

In secondo luogo, perché qualsiasi specie post-umana o aliena vorrebbe simulare l'umanità al suo livello attuale? "Dopo tutto, se è tutto un grande gioco che non possiamo controllare, perché preoccuparsi?" ha scritto infine Gleiser. "Che differenza potrebbero fare le mie azioni?". Insomma, sicuramente un punto di vista che ha le sue ragioni: voi che ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.



