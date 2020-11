Vivo annuncia l'arrivo di OriginOS, UI per smartphone Android con feature inedite

Vivo, azienda cinese conosciuta per i suoi particolari smartphone e giunta in Italia ufficialmente il 20 ottobre 2020, oggi ha svelato la sua nuova interfaccia utente personalizzata per smartphone Android che farà da successore a Funtouch OS: chiamata OriginOS, presenta soluzioni inedite di interazione con il sistema e un design accattivante.

Dopo averlo svelato tramite il social cinese Weibo, anche i colleghi di fonearena ne hanno parlato approfonditamente pubblicando anche diverse immagini per mostrare al pubblico come sarà OriginOS. Secondo Vivo, questa UI è nata per soddisfare le esigenze e aspettative degli utenti offrendo un’esperienza unica in termini di design, fluidità e praticità. Per farlo, gli sviluppatori hanno dedicato il loro tempo a lavorare su alcune feature particolari tra cui “Klotski Grid”, “Nano Alerts”, “Nano Kits Library”, “Interaction Pool” e “Super Pocket”: vediamole una ad una.

Partendo dalla Klotski Grid, essa non è altro che una riorganizzazione completa degli elementi del desktop cambiandone l’architettura per garantire maggiore ordine ed efficienza rispetto alla vecchia interfaccia utente, rimodellando anche la gestione delle informazioni. Complementari a questo desktop inedito sono i Nano Alerts, piccoli widget che visualizzano dati aggiornati continuamente: per esempio, l’orologio può cambiare colori e texture ogni minuto o secondo. Anche le notifiche riceveranno particolari tweak per mostrare all’utente soltanto le informazioni più rilevanti in ordine cronologico.

Poi c’è la nuova Nano Kits Library, una rivisitazione della libreria di applicazioni che permetterà a partire dalle icone delle app di generare rapidamente piccole finestre per lavorare in multitasking senza problemi. Interaction Pool, invece, fornisce nuove possibilità per l’interazione con il sistema: da gesti inediti al metodo di navigazione, ogni parte di OriginOS verrà ottimizzata proprio per migliorare il più possibile l’esperienza d’uso dell’utente. Infine, Super Pocket lavora su desktop, interfaccia della schermata di blocco e delle app per semplificare funzioni come scansione di codici e altro.

Non mancano però altri dettagli come Sky Window, ovvero un wallpaper dinamico che varia in base ai fenomeni meteorologici della regione in cui ci si trova: forma, densità, dimensioni e velocità delle nuvole, per esempio, cambieranno in base al vento e al meteo di quel preciso momento, integrando così scene diverse con effetti di luce e ombra mutevoli. Come se non bastasse, l’utente potrà pure interagire con tale sfondo.

Per il resto, OriginOS punta semplicemente a ridefinire il concetto di fluidità del sistema con animazioni e feedback molto più naturali, perfezionando così un design già in sé minimal. Quando arriverà questa nuova interfaccia utente per gli smartphone Android di casa Vivo? Lo sapremo solo nel corso della prossima e imminente vivoDeveloper Conference che si terrà in Cina.

Intanto ricordiamo che la lineup di lancio di Vivo in Italia è composta da quattro smartphone: vivo X51 5G, vivo Y70, vivo Y20s e vivo Y11s.