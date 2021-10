vivo annuncia l'arrivo degli smartphone T1: gli ultimi dati tecnici noti

Dopo l’approdo in Italia di vivo Y, serie di smartphone di fascia medio-bassa della società cinese, quest’ultima ha annunciato ufficialmente l’arrivo di vivo T1. Si tratta di una nuova gamma di dispositivi mobili che si unirà al portfolio vivo e di cui sono già trapelate le possibili specifiche tecniche.

Il teaser ufficiale diffuso dall’azienda lo potete trovare in calce all’articolo: si tratta del consueto poster dedicato a una feature specifica. In questo caso, il focus viene posto sul comparto fotocamera con configurazione tripla posteriore e design che ricorda quello degli smartphone vivo X70 lanciati a settembre, solamente dal pannello meno largo. L’unico, ulteriore dettaglio ufficiale riguarda la data di lancio: si parla del 19 ottobre 2021, ovvero esattamente domani. In tale occasione sapremo anche se vivo T1 giungerà anche in Occidente e, dunque, in Italia.

Nel frattempo, però, leakster come Digital Chat Station non sono stati fermi, anzi hanno pensato di rilasciare alcuni dettagli della scheda tecnica in anteprima. Egli ha parlato delle soluzioni di memoria nelle tre configurazioni probabilmente disponibili per vivo T1, ovvero 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB. Per quanto riguarda il secondo modello della gamma, ovvero vivo T1x, si parla invece di 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Sotto la scocca dovrebbero dunque apparire il chipset Qualcomm Snapdragon serie 7 o, altrimenti, un MediaTek Dimensity di fascia media. Le due possibilità più quotate sono Snapdragon 778G o Dimensity 900. Lato display, invece, uno dei due smartphone dovrebbe ottenere un pannello con notch a goccia, mentre l’altro un pannello con notch punch-hole. D’altro canto, entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di uno schermo LCD con refresh rate elevato. Trattandosi di semplici rumor, però, consigliamo di attendere la presentazione di domani per sapere tutti i dettagli ufficiali.

Intanto in Italia vivo ha lanciato l’iniziativa Cashback, tramite la quale si potranno ottenere fino a 100 Euro di sconto per l’acquisto di Vivo X60 Pro o V21 5G.