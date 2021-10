Al via il Vivo Cashback con uno sconto di 100 Euro su X60 Pro e V21 5G

Vivo ha lanciato l'iniziativa Cashback per i suoi smartphone, che permette di ottenere fino a 100 Euro di sconto sull'acquisto di un dispositivo Vivo X60 Pro o V21 5G. Acquistando uno dei due device presso i rivenditori aderenti all'iniziativa o sul sito web di Vivo potrete infatti ottenere un rimborso di 100 Euro su X60 Pro e di 50 Euro su V21 5G.

Abbiamo recensito Vivo X60 Pro 5G lo scorso maggio: il dispositivo è stato realizzato da Vivo insieme a Zeiss, ed è stato lo smartphone ufficiale degli Europei UEFA Euro 2020. Il dispositivo ha una fotocamera con tre lenti: il sensore principale è da 48 MP e viene abbinato ad un Super-grandangolare da 13 MP e ad un terzo obiettivo da 13 MP. La fotocamera anteriore, invece, è da 32 MP. Vivo X60 Pro è pensato per gli amanti della fotografia, sia per via delle sue lenti che per l'utilizzo della tecnologia Gimbal 2.0, che stabilizza fotografie e video anche in movimento.

Il secondo modello coinvolto nella promozione è Vivo V21 5G, che come X60 Pro dà molta importanza al comparto fotografico. Il dispositivo possiede infatti una stabilizzazione ottica dell'immagine sia sulla fotocamera posteriore che su quella anteriore, mentre la feature Dual Selfie Spotlight permette di scattare selfie di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, lo smartphone vanta l'algoritmo AI Night, che riduce il rumore degli ambienti bui, migliorando la qualità delle fotografie scattate in condizioni di scarsa illuminazione. Se siete interessati al dispositivo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Vivo V21 5G.

L'offerta su entrambi i dispositivi è attiva dall'11 ottobre fino al 20 novembre 2021.