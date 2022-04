vivo esordisce nel segmento tablet: arriva vivo Pad con pannello OLED da 11 pollici

Durante lo stesso evento di lancio dello smartphone pieghevole vivo X Fold, il primo proposto sul mercato dal produttore cinese, abbiamo assistito anche alla presentazione del primo tablet vivo Pad dotato di sistema Android e dal design tanto elementare quanto intrigante.

La prima generazione di vivo Pad presentata oggi, lunedì 11 aprile 2022, si presenta con uno schermo OLED da 11 pollici con risoluzione pari a 1.600 x 2.560 pixel, frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e supporto allo standard Dolby Vision; in altri termini, è un dispositivo che si presta a una moltitudine di contenuti multimediali. Lato fotocamera troviamo invece un sensore frontale da 8 megapixel e due posteriori da 13 MP e 8 MP collocati su un modulo rotondo particolarmente vistoso e su base rettangolare.

Sotto la scocca si colloca il chipset Qualcomm Snapdragon 870 con frequenza massima pari a 3,2 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM e un totale di 128/256 GB di archiviazione interna. La batteria in dotazione, dunque, è da 8.040 mAh con ricarica rapida a 44 W. Lato audio non mancano un jack audio da 3,5 millimetri e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione OriginOS HD.

Vivo Pad viene fornito anche con il pennino vivo Pen e altri accessori come tastiera e cover magnetica, cosicché il dispositivo possa essere utilizzato in una moltitudine di contesti. Il prezzo a cui viene proposto è pari a 360 Euro per la variante da 128 GB e 430 Euro per il modello con 256 GB; tuttavia, si tratta di cifre ottenute dalla conversione agli yuan cinesi in quanto, ora come ora, vivo Pad è commercializzato esclusivamente in Cina.

A proposito di tablet, vi rimandiamo alla nostra recensione di iPad Air 2022.